La ermita del Vaquero de Cáceres reabre este lunes tras cinco años cerrada por obras

Este año el Día de Extremadura trae una novedad para la calle Caleros de Cáceres. La ermita del Vaquero, cerrada desde 2020, reabre sus ... puertas tras permanecer cinco años clausurada por obras.

La fecha elegida para su nueva puesta en marcha está cargada de simbolismo. No se ha dejado al azar. Cada 8 de septiembre la cofradía de la Virgen Guadalupe del Vaquero festeja su fiesta principal y organiza una procesión que va desde la parroquia de Santiago hasta la ermita de la calle Caleros. Pero hace un lustro que este recorrido no se puede efectuar.

En 2020 –justo antes de la irrupción de la pandemia– la imagen de la Virgen se trasladó a Santiago, parroquia de la que depende la ermita, ante el previsible inicio de los trabajos. Y el templo se cerró al público. Las obras, en realidad, no han tardado cinco años en total, pero su inicio se demoró sobre la fecha inicial prevista debido al encarecimiento del precio de los materiales, lo que obligó a recalcular el importe del proyecto.

De esta manera, la de 2019 fue la última procesión de la Virgen del Vaquero que se celebró con su recorrido habitual. «Este año volvemos a casa», confirma Elena Moreno, mayordoma de la hermandad en referencia al regreso de la talla al Vaquero y su puesta en funcionamiento.

Ampliar Imagen de archivo de la salida de la procesión desde la parroquia de Santiago. ARMANDO MÉNDEZ

Los actos para el día 8 incluyen una misa cantada por el grupo de folclore El Redoble en la parroquia de Santiago que comenzará a las 11.30 horas. Y una hora más tarde, a las 12.30, tendrá lugar el desfile, que pasará por la plaza de Santiago y Caleros hasta alcanzar la ermita del Vaquero. Participará la agrupación musical Nuestra Señora de la Misericordia y El Redoble.

Aperturas

Tras los actos del Día de Extremadura, la ermita del Vaquero abrirá con periodicidad, aunque no diaria. Según se informa desde la Diócesis de Coria-Cáceres, la parroquia de Santiago prevé darle uso todos los miércoles, de 10.00 a 12.00 horas. Y, además, también abrirá los primeros sábados de mes de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00 horas (el rosario y la misa tendrán lugar a las 18.00 horas). Por su parte, la cofradía también dará culto a la imagen una vez al mes.

Aunque en un principio desde la Diócesis se apuntó la posibilidad de que la ermita del Vaquero se incorporara a la ruta turística iniciada a comienzos del verano por la ermita de la Paz, San Mateo y el convento de clausura de las Jerónimas, en estos momentos la parroquia de Santiago lo descarta por el momento.

Del siglo XVII

La ermita del Vaquero, una de las más desconocidas de la ciudad, se levanta sobre el solar que se cree que albergó en su día la casa de Gil Cordero, el pastor al que, según la tradición, se le apareció la Virgen de Guadalupe. El origen de la construcción del templo se remonta al siglo XVII. El proyecto sobre el que se ha articulado la intervención está realizado por el estudio cacereño de arquitectura Cruz&Rueda.

Las obras, que se dieron oficialmente por concluidas a finales de 2023, se han centrado en recuperar la fachada, restaurar el retablo principal y poner coto a las humedades que arrastra esta construcción.

Las obras han estado financiadas por la Junta de Extremadura y su coste final ha sido de 183.070 euros, un 25 por ciento más de lo previsto inicialmente.

Al retraso provocado por el encarecimiento de los materiales de obra y la necesidad de actualizar la inversión se sumó otra demora más. En este caso, la empresa adjudicataria de los trabajos (OCR Extremadura) tardó varias semanas en empezar sobre la fecha prevista en un principio. Y, además, hubo que conceder dos meses de prórroga sobre el plazo marcado para el final de los trabajos, a petición de la firma.

Las obras han contemplado el cambio de cubiertas, la recuperación de la fachada y el desmontaje del retablo y el camarín. La construcción está tocada por los problemas generados por las filtraciones de agua.

Hay que recordar que la construcción conserva en su patio interior un tramo del lienzo almohade y que la ermita linda, además, con el jardín de una vivienda anexa, la casa del ermitaño.

«La humedad ha afectado muy negativamente a los retablos de estilo barroco del siglo XVII, pues con la humedad han perdido parte de las pinturas y la madera sufre ataques xilófagos. Destacamos la gravedad y el pésimo estado de conservación del retablo del camarín», se recogía en el informe previo a la obra.