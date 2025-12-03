HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los empresarios cacereños celebran el aplazamiento de la factura electrónica

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (Coepca) ha celebrado el anuncio del Gobierno de España de retrasar un año la obligatoriedad de implantar Verifactu, el nuevo sistema electrónico de facturación que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

El presidente de Coepca, Diego Hernández, cree que «la digitalización es imprescindible», pero «no puede hacerse a contrarreloj ni generando incertidumbre en pleno cierre de ejercicio». Señala además que muchas empresas cacereñas ya lo han implantado, con un coste para las pymes de entre 1.000 y 6.000 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  2. 2

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  3. 3 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  4. 4 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  5. 5 Herido con arma blanca un hombre en una reyerta con cerca de un centenar de implicados la calle Ródano de Cáceres
  6. 6 Extremadura da la bienvenida al invierno climatológico con nieve
  7. 7

    Con mamparas desmontables y luz natural, así serán las consultas médicas en el Palacio de Congresos de Badajoz
  8. 8

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  9. 9 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  10. 10 Como sacado de un cuento: un pueblo extremeño se convierte en miniatura esta Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los empresarios cacereños celebran el aplazamiento de la factura electrónica