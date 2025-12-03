Los empresarios cacereños celebran el aplazamiento de la factura electrónica

Redacción CÁCERES. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (Coepca) ha celebrado el anuncio del Gobierno de España de retrasar un año la obligatoriedad de implantar Verifactu, el nuevo sistema electrónico de facturación que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2026.

El presidente de Coepca, Diego Hernández, cree que «la digitalización es imprescindible», pero «no puede hacerse a contrarreloj ni generando incertidumbre en pleno cierre de ejercicio». Señala además que muchas empresas cacereñas ya lo han implantado, con un coste para las pymes de entre 1.000 y 6.000 euros.