La mina de Cáceres acusa el desplome del 80% en dos años del precio del litio

El imparable desplome del precio del hidróxido de litio en el mercado internacional desde el máximo marcado en febrero de 2022 ha acabado impactando en ... la empresa que promueve la mina y planta de tratamiento de litio de Cáceres. Infinity Lithium, que en España opera mediante su filial Extremadura New Energies, se ha visto forzada a acometer un recorte presupuestario, medida que ha venido acompañada del anuncio de dimisión de su director general, Rayn Parkin.

El CEO de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez, ha asegurado a HOY que, si bien la situación tambaleante del sector del litio y de la movilidad eléctrica está detrás del recorte anunciado este miércoles, eso no implica que vaya a afectar al proyecto minero en sí, para el que se mantiene la inversión inicial prevista de 1.430 millones de euros con la creación de 700 puestos de trabajo, y para el que la empresa ha recibido una ayuda de 18,8 millones de euros del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC). «Todo sigue tal como estaba previsto», indica Jiménez.

El directivo recuerda que el proyecto minero de Cáceres se basa en previsiones más bien conservadoras con respecto al precio del hidróxido de litio, de manera que considera que el negocio sigue siendo viable incluso en un escenario bajista como el actual.

Y es que de un tiempo a esta parte casi todo son malas noticias para el sector del litio. El mercado del vehículo eléctrico no acaba de despegar a la velocidad prevista. Se ha ralentizado toda la cadena de valor, lo cual ha empujado muy a la baja el precio de los compuestos que se utilizan para fabricar las baterías, que son principalmente el carbonato de litio y el hidróxido de litio. Este último es el que el planea producir Infinity Lithium en su planta de procesado de Cáceres, a un ritmo de unas 30.000 toneladas anuales.

Los precios

Los expertos ya pronosticaban una caída de los precios desde los máximos históricos alcanzados en 2022, cuando el hidróxido de litio llegó a cotizar a entre 76.000 y 78.000 dólares la tonelada debido a las tensiones internacionales, como la guerra de Ucrania. Calculaban que se estabilizaría en el entorno de los 30.000 dólares, pero esa previsión se ha quedado corta y en estos últimos meses el precio ha llegado a caer por debajo de los 15.000 dólares, un desplome del 80% en poco más de dos años. Ramón Jiménez afirma que mientras el precio no baje de 12.000 dólares el proyecto de Valdeflores no se ve afectado, y según su previsión «eso es algo que no va a pasar, porque ya ha empezado a recuperarse».

Esta crisis del sector del litio, que incluso ha llevado a cerrar minas en países como China y paralizar inversiones en fábricas en Europa, es la razón que ha dado este miércoles Infinity Lithium para justificar los recortes anunciados en su presupuesto, que Ramón Jímenez cifra en torno a «un 20 o 25 por ciento».

También es el motivo que aduce para su decisión de «concentrar en España todo el peso de la gestión del proyecto», ya que es en este país donde se desarrolla su actividad bajo la supervisión de Jiménez, el hombre que más peso ha adquirido dentro de la compañía desde su incorporación en marzo de 2022. «Todo se hace desde España, de manera que no tiene sentido mantener una estructura doble en Australia», señala.

Hay que recordar en ese sentido que los derechos mineros sobre el yacimiento minero de Valdeflores son el único activo tangible con el que cuenta Infinity Lithium, y que toda su actividad se centra en él desde que en 2020 se deshiciera de los derechos que tenía sobre una mina de potasa en Gabón para dedicarse exclusivamente a la mina y planta de procesado de litio de Cáceres. Por eso sus acciones son extremadamente sensibles a cualquier noticia que afecta al proyecto.

Las acciones de Infinity Lithium en la bolsa australiana se mueven estos días casi en mínimos históricos. Al cierre de la última sesión, justo antes de anunciar los recortes, sus valores cotizaban a 0,035 dólares australianos, lo que le da a la compañía una capitalización de mercado de 16,19 millones de dólares australianos. Hace menos de un año, en octubre de 2023, el precio de esas mismas acciones era de 0,12 dólares, es decir, bastante más del triple. Si nos vamos al máximo histórico, llegaron a valer 0,23 dólares en octubre de 2022, seis veces más que ahora.