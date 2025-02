La empresa de la mina de Cáceres arrienda los terrenos donde iría la planta de tratamiento de litio

Extremadura New Energies ha arrendado los terrenos que garantiza a la empresa el acceso a 35,78 hectáreas ubicadas en la zona que acogerá la ... planta industrial de procesado de litio. Estos terrenos se encuentran en el entorno de la carretera de Miajadas, la localización que apuntan como más idónea los estudios previos y los comentarios incluidos en el documento de alcance remitido hace unas semanas por la Junta de Extremadura.

Estos terrenos están situados junto al acceso por carretera a la zona y junto a otras infraestructuras clave.

El coste total de la operación de alquiler alcanza los 2,1 millones de euros. Con esta operación la empresa se asegura, en esta fase, el acceso durante 35 años a más de un tercio del terreno que necesita, de forma que se cubre el periodo de vida útil de este proyecto industrial.

El terreno objeto de este acuerdo ya está calificado como «industrial» en el marco de la planificación urbanística local y se encuentra dentro del Permiso de Exploración Extremadura S.E. («PESE») que incluye el yacimiento de litio de San José.

El consejero delegado de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez, ha destacado que la adquisición de los derechos sobre los terrenos es un hito importante para la empresa y para el desarrollo del proyecto. «Completar este acuerdo sobre los terrenos es otro hito importante para para el proyecto, y seguimos trabajando y avanzando hacia las próximas fases de desarrollo», ha señalado.

En este sentido, y siguiendo la 'hoja de ruta' ya anunciada por la compañía, el objetivo es presentar en la Junta de Extremadura el proyecto definitivo en el último trimestre del año, de forma que se solicite la Concesión de Explotación y se inicie el estudio de impacto ambiental lo antes posible. Para ello los técnicos de Extremadura New Energies siguen trabajando en la incorporación al proyecto definitivo de los comentarios del mencionado Documento de Alcance, al tiempo que se han completado los estudios económicos actualizados.

La documentación enviada por Infinity Lithium a la bolsa australiana en relación a este acuerdo de arrendamiento incluye más detalles. Señala concretamente que lo que se ha firmado es una opción de alquiler, es decir, que se hará efectiva únicamente en el caso de que el proyecto reciba los permisos necesarios para salir adelante. Se establece un periodo de opción inicial de dos años en el que la empresa desembolsaría 170.000 euros (2.376 euros por hectárea y año), con opción a prorroga durante 10 años más. En los 35 años siguientes el propietario del terreno recibiría 1.928.195 euros (1.541 euros por hectárea y año).

El anuncio de este acuerdo sobre los terrenos donde se ubicaría la planta de procesado llega un día después de que el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, volviera a rehusar pronunciarse sobre el proyecto minero hasta que no esté registrado al completo en la Junta de Extremadura.

Sentencia del Supremo

También el martes se conoció una sentencia en la que el Tribunal Supremo ratifica que no se pueden instalar industrias contaminantes en el suelo protegido de Los Llanos y Sierra de Fuentes, lo cual, según la asociación Adenex, puede afectar al proyecto de la mina y planta de procesado de litio de Valdeflores. A este respecto, fuentes de Extremadura New Energies negaron ayer que el proyecto se vaya a ver perjudicado por esa resolución judicial. Indican que los terrenos donde se prevé ubicar la planta de tratamiento no están protegidos, y consideran que en el caso del yacimiento la protección no se aplicaría al tratarse de una explotación subterránea y no a cielo abierto.

Esa es precisamente una de las cuestiones principales que se deberán dirimir en los próximos meses durante el procedimiento de impacto ambiental y que determinarán si el proyecto minero recibe o no una declaración favorable.