Mateos condiciona su posible apoyo a la mina a que lleguen empresas auxiliares El alcalde insiste en que sigue sin conocer el proyecto de primera mano y no se pronuncia sobre su viabilidad

Hasta que el proyecto de la mina de litio de Valdeflores no quede registrado oficialmente en la Junta de Extremadura, algo que se espera a ... partir del mes de octubre, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, no manifestará su postura sobre la iniciativa industrial más potente que le ronda a la ciudad. La propuesta para extraer litio del subsuelo cacereño ya fue una patata caliente para el anterior alcalde, Luis Salaya, y no parece que vaya a ser un asunto más fácil para el actual.

El nuevo regidor sostiene, en la línea que ha mantenido en campaña que «a día de hoy no hay proyecto», que todavía no lo conoce, a pesar de ser una iniciativa de largo recorrido y de haberse dado a conocer profusamente, ya que el documento de inicio se registró ante la Junta hace un año como paso previo para obtener el documento de impacto ambiental. Pero Mateos se escuda en la burocracia más estricta. El alcalde se reunió este martes con representantes de la plataforma Salvemos la Montaña. «Una vez que el proyecto se presente, una vez que se recaben los correspondientes informes, una vez que se emita la declaración de impacto habrá que valorar ese proyecto y habrá que tomar una posición» aplazó Mateos, que sí estableció algunas exigencias para el proyecto de la mina de litio: el primero es algo obvio: «el respeto a la legalidad» y al medio ambiente, con una declaración de impacto ambiental favorable. La segunda exigencia es que trajese «industria asociada a la ciudad de Cáceres», sin aclarar exactamente qué tipo de fábrica relacionada con el litio extraído en Cáceres considera que se ajustaría a este proyecto. No abundó mucho en detalles, porque él dice que no habla de «hipótesis» sino que hay que ir «paso a paso». Para Mateos «la pelota está ahora en el tejado de la mercantil, que es la que tiene que registrar dentro de los plazos que establece la ley ese proyecto y si la Junta lo considera conveniente el Ayuntamiento tendrá que remitir algún tipo de informe en relación al alcance que pueda tener ese proyecto con el Plan General Municipal (PGM) de la ciudad». No quiso pronunciarse Mateos sobre en qué casos habría cambio del PGM para dar cabida a este proyecto industrial. «La duda que tenemos que resolver es si es necesario o no modificar el PGM». Transparencia Respecto a la reunión con Salvemos la Montaña' a la que asistió el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, el de Infraestructuras, Víctor Bazo y Pedro Muriel, el responsable de la inspección municipal de servicios, Mateos ofreció «transparencia» y les agradeció la implicación en defender «algo en lo que ellos creen, algo que en estos tiempos es de admirar». El colectivo anti-mina puso a disposición del Ayuntamiento un informe que han costeado con sus propios recursos y Mateos también han ofrecido la información, pública, que se haya en el expediente administrativo que consta en el Ayuntamiento. La semana pasada se solicitó al servicio de Urbanismo una copia completa para poder analizarlo. «Vamos a ser muy transparentes, es una cuestión fundamental». Eduardo Mostazo, miembro de la plataforma Salvemos la Montaña, agradeció precisamente eso, esa transparencia anunciada. «Es algo que hemos echado de menos desde 2017 que empezó a funcionar la plataforma Salvemos la Montaña, se nos estaba limitando el derecho a la información pública y limitando la transparencia que las instituciones deben velar por ello, lo que vamos a hacer va a ser seguir insistiendo en ello», expresó Mostazo, que tildó el proyecto de «ilegal». «Pretendemos la defensa del PGM porque siempre ha hecho hincapié en que es necesario mantener ese espacio natural que nos provee de ciertas funciones». Habló Mostazo del valor del patrimonio natural de Valdeflores y expresó sus dudas sobre el requerimiento de agua que implica la mina de litio y la exposición a gases contaminantes de la misma. La plataforma trabaja en un informe económico que muestra el valor y los recursos de este espacio, en donde trabajan 150 personas. «Por eso nos planteamos qué es sostenible, extraer un recurso que no es renovable como sería el caso del litio no es sostenible», indicó mientras puso el ejemplo de otras minas, como la Parrilla, de wolframio y situada en Miajadas. «Está apoyada por las instituciones públicas, tanto regionales como locales y que siguen cerradas después de haberse abierto y de haber recibido subvenciones públicas demostrando que este es un negocio muy especulativo». La empresa mantuvo hace dos semanas con el alcalde una charla «institucional» El alcalde Rafael Mateos informó ayer que ha tenido una conversación «institucional y formal» con la empresa que promueve la mina del litio, ENE, pero únicamente «para conocernos». Dijo que después del verano, cuando se presente el proyecto, habrá una nueva reunión en la que se diseccionará esta iniciativa para extraer el litio de Valdeflores a través de una explotación subterránea. Desde la mercantil se confirma que se produjo esta reunión pero que solamente se habló de líneas generales, sin profundizar. La empresa no quiso pronunciarse ayer sobre la postura de Rafael Mateos sobre este proyecto, que en septiembre de 2021 anunció un cambio radical: pasaría de ser una mina a cielo abierto a ser subterránea. ENE registró en la Junta en septiembre de 2022 el documento de inicio de su proyecto, un paso previo con valor informativo para obtener el documento de alcance de impacto ambiental. Desde ese momento la empresa se ha reunido con distintos sectores de la ciudad y ha expuesto a los medios de comunicación y en su propia web los detalles de la iniciativa industrial extractiva bajo suelo, que cuenta con 152 páginas. También ha promovido la formación a través de cursos para crear perfiles profesionales que encajen con su demanda laboral y ha financiado distintos proyectos de tipo social y cultural, algunos con polémica como el del Festival de Cine Español de Cáceres, que suscitó un sonora protesta en la gala de entrega de premios por parte del colectivo anti-minero. En mayo se conoció que la Consejería para la Transición Ecológica le entregó a la promotora de la mina el documento de alcance del estudio de impacto ambiental. En este documento se recogían las aportaciones de cerca de medio centenar de particulares y organismos, incluida la plataforma Salvemos la Montaña. El texto enviado a Tecnología Extremeña del Litio (TEL), filial de ENE, incluía un resumen de las alegaciones e informes. A partir de ahí, la sociedad minera ya podía presentar el estudio ambiental con su proyecto de explotación. En el documento entregado por la Junta en mayo se alude a la necesidad de tener detalles sobre los efectos que tendría la mina en la población, la salud de las personas, el suelo o el subsuelo, entre otros elementos. Pese a ello, ENE ha incidido en que más que objeciones lo que se trata es de apuntes que «confirman la viabilidad del proyecto industrial» que se quiere acometer en Valdeflores.

