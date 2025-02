Mateos insiste en que no conoce el proyecto de la mina de litio de Cáceres

Extremadura New Energies (ENE), la empresa promotora de la mina de litio en Valdeflores registró en la Junta en septiembre de 2022 el documento de inicio de su proyecto ... , un paso previo con valor informativo para obtener el documento de alcance de impacto ambiental. Desde ese momento ENE se ha reunido con distintos sectores de la ciudad y ha expuesto a los medios de comunicación y en su propia web los detalles de la iniciativa industrial extractiva bajo suelo, que cuenta con 152 páginas.

Rafael Mateos se ha reunido este martes con representantes de la plataforma Salvemos la Montaña y ha insistido en que todavía no conoce el proyecto de la mina, un argumento que ha mantenido en los últimos tiempos, tanto en campaña como en sus primeros días como alcalde. «Nosotros no conocemos el proyecto de la mina porque a día de hoy no se ha registrado y por lo tanto nos parecería irresponsable hacer un pronunciamiento sobre un proyecto que no conocemos, una vez que el proyecto se presente, una vez que se recaben los correspondientes informes, una vez que se emita la declaración de impacto habrá que valorar ese proyecto y habrá que tomar una posición», indicó el regidor. Más allá de esa postura, ha asegurado que respetará «la legalidad», algo que trasladó a la plataforma.

Establece Mateos dos líneas rojas para el proyecto de la mina. Además del respeto al Medio Ambiente, que trajese «industria asociada a la ciudad de Cáceres», pero insistió en que él no habla de «hipótesis» ya que hay que ir «paso a paso». Tampoco ha querido pronunciarse sobre en que casos habría cambio del Plan General Municipal para dar cabida a este proyecto industrial. «La duda que tenemos que resolver es si es necesario o no modificar el PGM». Mateos reconoció que ha tenido una conversación «institucional y formal» con ENE pero únicamente «para conocernos». Dijo que después del verano, cuando se presente el proyecto, habrá una nueva reunión «para conocer el proyecto».

Transparencia

Respecto a la reunión con Salvemos la Montaña, a la que asistió el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, el de Infraestructuras, Víctor Bazo y Pedro Muriel, responsable de la inspección municipal de servicios, Mateos ofreció «transparencia» y les agradeció la implicación en defender «algo en lo que ellos creen, algo que en estos tiempos es de admirar».

Eduardo Mostazo, miembro de la plataforma Salvemos la Montaña, agradeció precisamente eso, esa transparencia anunciada. «Es algo que hemos echado de menos desde 2017 que empezó a funcionar la plataforma Salvemos la Montaña, se nos estaba limitando el derecho a la información pública y limitando la transparencia que las instituciones deben velar por ello, lo que vamos a hacer va a ser seguir insistiendo en ello», expresó Mostazo.

Mostazo tildó el proyecto de «ilegal». «Pretendemos la defensa del Plan General Municipal porque siempre ha hecho hincapié en que es necesario mantener ese espacio tanto como espacio natural que nos provee de ciertas funciones». Habló Mostazo del valor del patrimonio natural de Valdeflores y expresó sus dudas sobre el requerimiento de agua que implica la mina de litio. La plataforma trabaja en un informe económico que muestra el valor y los recursos de este espacio, en donde trabajan 150 personas. «Por eso nos planteamos que es sostenible».