El eje comercial Pintores-Moret de Cáceres suma 24 locales vacíos, el 40 por ciento del total

Lizarrán ha sido el último establecimiento que ha bajado la persiana en el eje comercial dibujado por las calles Pintores y Moret, en pleno ... casco viejo cacereño. Antes lo hizo la conocida zapatería de Mamen Peña. Y al mismo tiempo se despidió de la zona la tienda de telefonía de Yoigo. Entre estas dos vías suman en la actualidad 24 locales sin uso, lo que supone casi un 40 por ciento (el 37 para ser exactos) del total de establecimientos, según el recuento realizado por este diario.

Pintores y Moret cuentan con 65 locales comerciales. En la primera calle, la vía comercial más castiza de la ciudad, 13 de los 40 espacios de los que dispone están cerrados (un 32 por ciento). La cifra es más elevada en la calle paralela, Moret, donde los locales vacíos ascienden a 11 de 25, lo que representa un 44 por ciento del total.

«Tan mal como ahora no ha estado nunca esta calle», asegura un emprendedor que regentó durante años una tienda en Pintores. «Se está muriendo», apostilla el dueño de uno de los locales vacíos en referencia a la vía. Lleva, detalla, diez años cerrado. «Lo quiero vender, pero no hay ofertas», admite. También lo alquila por mil euros al mes.

La acumulación de establecimientos vacíos, el mal estado de algunos inmuebles y la proliferación de grafitis en la zona han llevado al Ayuntamiento de Cáceres a anunciar que está buscando fórmulas para dar un nuevo impulso a Pintores y para atraer nuevas empresas. El Consistorio no ha facilitado, de momento, más detalles. «Se abordará dentro de un proyecto global», se limita a señalar, por ahora, la institución municipal.

Hace tiempo que los comerciantes achacan al elevado precio de los alquileres una parte del mal que arrastra la calle. Por un local de 160 metros cuadrados se piden 2.800 euros al mes, según consta en un anuncio publicado en el portal Idealista.

Pero a este fenómeno hay que sumar el imparable avance del comercio electrónico, que va comiendo terreno a las tiendas tradicionales. Sobre todo, a raíz de la pandemia. Hay un cambio de hábitos de consumo que ha llevado a firmas tan potentes como Inditex a cerrar tiendas físicas en el centro de las ciudades. No solo ha ocurrido en Cáceres, sino en muchas otras capitales de provincia. El grupo de Amancio Ortega clausuró en julio de 2020 la tienda Kiddy's Class que tenía en Pintores. En esa misma fecha se marchó de la calle Springfield, del grupo Cortefiel.

Tomás Pintor, agente inmobiliario, conoce bien la zona. La decadencia comercial del centro de Cáceres, detalla, no es exclusiva de la ciudad. «Influyen muchos factores. El problema no es Cáceres en sí. Amazon y todo el entramado que hay de compra 'on line' al final hace que los locales estén en desuso a nivel general. Si en Pintores hay más locales vacíos es por el precio. Son las calles más caras de todo Cáceres. Pero en Badajoz, sin irnos más lejos, la calle Menacho también está muy muerta. La apertura del Ruta de la Plata, en su día, ya hizo mucho daño a las calles de aquí». recuerda. «Los locales que abren están orientados al turismo. Pero el comercio puro y duro de la ciudad no pasa por aquí», añade. Sobre el precio de los alquileres, apunta que hay establecimientos que pagan hasta 5.000 euros al mes. «A partir de cien metros cuadrados cuestan, como mínimo, 2.000 euros».

«Hay locales por los que se pagan 5.000 euros; a partir de 100 metros cuadrados cuestan, como mínimo, 2.000 euros» Tomás Pintor Gestor inmobiliario

«Es inviable asumir las rentas que piden; los autónomos estamos ahogados con la presión fiscal» Paqui Campos Aeca

«Hemos salido de muchas y de esta también saldremos. Pintores resurgirá si los cacereños quieren» Carlos Peña Dueño de la Zapatería Peña

Paqui Cantero regenta desde hace 33 años una librería en Pintores. «Pasa más gente que antes por la calle, pero no compra. Y, además, se vende mucho por internet. Antes solo estaba esta zona comercial, pero la ciudad ha crecido y nos tenemos que repartir el bacalao», expone. «Hemos salido de muchas y de esta también saldremos. Pintores resurgirá si los cacereños quieren», apunta con tono optimista Carlos Peña, que está al frente del negocio más veterano de Pintores. Su zapatería suma 148 años de trayectoria.

«Es inviable pagar las rentas que piden. Los autónomos estamos ahogados con la presión fiscal y las subidas de precios», zanja Paqui Campos, presidenta de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca).