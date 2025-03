La Policía Local acordona un edificio de Moret y Pintores, en Cáceres, por peligro de desprendimientos

La Policía local ha procedido a vallar el edificio que se sitúa en la intersección de las calles Pintores y Moret para garantizar la seguridad ... de las personas que pasan por allí. «Prohibido el paso. Riesgo de desprendimiento de material», se lee en alguna de las advertencias que acompañan a las vallas colocadas por los agentes tras un expediente de intervención iniciado por el área municipal de Disciplina Urbanística. El Ayuntamiento ha notificado a los propietarios del inmueble que deberán tomar medidas « de manera urgente». Si no lo hacen, podrá actuar con sus propios medios la administración local y pasarles posteriormente la factura, además de sancionarles con las correspondientes multas.

Se trata de un bloque de 800 metros cuadrados situado en pleno centro, muy cerca de la Plaza Mayor, pero en situación de abandono. El bloque tiene cuatro plantas, según recoge el Catastro, con uso residencial en tres de ellas, además de almacén en la planta superior y uso comercial en la planta baja y la primera.

Acogió hace años una ferretería y posteriormente fue el centro de ventas de una firma prendas textiles. Forma parte de la larga lista de 'edificios fantasma', tal y como ya informó este diario en su día, cuando el inmueble se situó junto a otros en parecida situación de falta de uso entre los que estaban a la venta en la ciudad.

«Somos 23 propietarios y no hay quien lo compre. De hecho no tenemos ni ofertas», asumía hace una década uno de los afectados. El precio de salida fue de tres millones de euros, pero la crisis inmobiliaria y ese elevado número de dueños no facilitaron la transacción.

El bloque está rodeado desde el pasado jueves por la tarde por las vallas de protección y cintas de precinto policiales en las que se señala la prohibición de pasar y se lee 'Policía Local' y 'Ayuntamiento de Cáceres'.

El concejal de Urbanismo, José Ramón Bello, admite que no es una situación nueva sino que viene de hace años, con denuncias previas y expedientes que caducaron. Ahora, lo que va a hacer el equipo de Gobierno es buscar de forma «eficaz» la «reposición de la seguridad, la salubridad y el ornato». apunta.

Eso sí, por el camino hay un damnificado. El negocio de hostelería situado a apenas unos metros de allí no ha podido montar su terraza. «Nos hemos encontrado de repente con esto y es un problema serio. La terraza es un 40 por ciento de las ventas. No descarto que nos veamos obligados a cerrar. Así es imposible trabajar», reseña Jorge Gómez. Es un conocido empresario de hostelería que regenta, entre otros establecimientos, Lizarrán. Ayer mantuvo una entrevista en el Ayuntamiento para buscar una solución que no resulta sencilla. Una propuesta es trasladar la terraza a unos metros de allí. Hasta ahora estaba operativa con ocho mesas.

Prioridad

De momento, la prioridad es la seguridad de los viandantes. De ahí, el vallado de la zona «tras la caída de una serie de placas», remarca el Consistorio. Se están haciendo notificaciones a los propietarios para que acometan «las acciones necesarias» requeridas «para la reposición del orden urbanístico, y si fuera necesario la ejecución subsidiaria de las obras con la interposición de las multas coercitivas correspondientes». Puntualiza el Ejecutivo local, no obstante, que al mismo tiempo, se trabaja por buscar una solución en el marco de la nueva ordenanza de terrazas.

«Estudiaremos las posibilidades y conforme a la normativa, buscaremos las mejores soluciones para garantizar el tránsito de los peatones, la seguridad, la accesibilidad y la actividad empresarial de este establecimiento», indica el Consistorio. El edificio, según el Catastro, data de 1910 y fue reformado en 1965.