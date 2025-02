Edificios en mal estado afean las calles más céntricas del casco viejo de Cáceres

Edificios en mal estado afean el casco viejo de Cáceres, el cinturón que abraza la almendra monumental. El caso más paradigmático es el que hace esquina entre la calle Pintores y Moret ... , conocido entre los cacereños por albergar durante años los populares almacenes de los Sobrinos de Gabino Díez. El próximo sábado, día 27, se cumple un año desde que la Policía Local acordonó el inmueble por riesgo de desprendimiento. 12 meses después, las vallas siguen en su sitio y todo continúa igual.

A este edificio se ha sumado recientemente una construcción de la Plaza de la Concepción, situada junto al Palacio de la Isla. Se trata de una de las tiendas que pusieron en marcha los dueños de los almacenes 'El Siglo', la familia Ordiales, dedicada a la venta de muebles. El edificio lleva tiempo cerrado.

Se acordonó el pasado mes de octubre, durante una alerta meteorológica de viento y lluvia. El cordón de seguridad se mantiene y, desde entonces, se han producido varios desprendimientos de cornisas de balcones y molduras ornamentales. Los restos permanecen sobre el suelo.

Ampliar Edificio de la Plaza de la Concepción, acordonado desde octubre. JORGE REY

En el casco viejo cacereño llueve sobre mojado. «Los edificios en ruinas son característicos de las zonas que sufren los procesos de abandono de los centros, entre otras cosas por llevarse los servicios esenciales para la ciudadanía fuera», expone Juan Manuel Honrado, presidente de la asociación vecinal Ciudad Monumental.

A esta circunstancia, se suman otros dos motivos que explican la acumulación de inmuebles en mal estado en calles que están protegidas por el Plan Especial y que también son frecuentadas por turistas. «Estos edificios normalmente son herencias. Y acaban en este estado porque los herederos no se ponen de acuerdo o porque los costes son inasumibles», expone el líder vecinal.

«El origen del problema está en la falta de mantenimiento y, además, en Cáceres nadie vela para que la ciudad no tenga ese aspecto» Cecilia Calderón Experta inmobiliaria

«La burocracia para que el Ayuntamiento pueda actuar es muy larga y tediosa con varias legislaturas por medio» Juan Manuel Honrado Presidente asociación vecinal Ciudad Monumental

Por otro lado, «la burocracia para que el Ayuntamiento pueda actuar es muy larga y tediosa con varias legislaturas por medio». «Lo ideal –prosigue– es que la burocracia siguiera su camino a través de Disciplina Urbanística y llegara al punto donde el Ayuntamiento pudiera actuar de manera subsidiaria. Pero lo malo es que, cuando se llega a este punto, el Ayuntamiento es el primero que no asume su responsabilidad achacando la falta de fondos», agrega.

Desde la asociación vecinal ponen como ejemplo lo ocurrido con la torre de Caleros. «Los vecinos colindantes han litigado lo indecible y ahora mismo, siendo responsable subsidiario el Ayuntamiento, este no se hace cargo del arreglo», concluye Honrado.

En el caso del edificio de los antiguos almacenes de los Sobrinos de Gabino Díez el Consistorio anunció el pasado mes de agosto que arreglaría la fachada y que pasaría la factura –se calcula que unos 11.000 euros– a los dueños. Pero lo cierto es que la fachada sigue intacta y su decadencia va en aumento.

Hoy por hoy el departamento municipal encargado de supervisar el estado de los inmuebles y de abrir los expedientes es Disciplina Urbanística. En el año 2021 había en Cáceres 65 expedientes activos abiertos a edificios en mal estado. De ellos, 25 estaban relacionados directamente con fachadas. La mayoría de estas fachadas mal conservadas se encontraban en el área protegida por el Plan Especial. Esto es, la zona comprendida entre la calle San Antón y San Blas y entre la Plaza de Toros y Fuente Concejo.

Cecilia Calderón, experta inmobiliaria, cuenta a modo de anécdota que, cuando pasea con personas de fuera por Pintores, es habitual que se sorprendan por el mal estado en el que se encuentra el inmueble que hace esquina con Moret.

«El problema es la falta de mantenimiento. Estos edificios suelen ser de varios herederos, a los que les cuesta llegar a un acuerdo y nadie se responsabiliza de ellos. A esto se suma que en Cáceres nadie vela para que la ciudad no tenga este aspecto. Falta sensibilidad en el Ayuntamiento. En este sentido, creo que influye mucho que una ciudad tenga o no un Consorcio potente. No hay nadie que ponga orden», zanja Calderón.