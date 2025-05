Dos sobrinas de un anciano de Baños de Montemayor, acusadas de quitarle 141.000 euros

El pasado jueves la Audiencia Provincial de Cáceres citó a las partes en un llamativo procedimiento judicial por el delito de apropiación indebida. Tres mujeres ... están acusadas de quitarle 141.000 euros a un anciano de Baños de Montemayor al abusar de su confianza. Dos de las acusadas son sobrinas del presunto estafado, que falleció hace dos años, por lo que la acusación particular la ejerce parte de la familia del fallecido que se ha quedado sin el dinero que le correspondía por la herencia.

El fiscal y la acusación particular solicitan que cada una de las mujeres sean condenadas a seis años de prisión y doce meses de multa a razón de una cuota diaria de 15 euros (un total de 5.400 euros), con responsabilidad subsidiaria para caso de impago de seis meses, solo para el caso de que la pena impuesta no sea superior a cinco años. A eso se une el que las tres devuelvan la cantidad de 141.000 euros.

El abogado defensor no quiso hablar con los medios de comunicación.

Tras consultar el tribunal si las partes llegaban a un acuerdo, al no haber un entendimiento se ha señalado para juicio el 15 de febrero del año que viene, en donde ya se celebrará la vista oral, con la declaración de las acusadas y testigos.

«Se quedó sin dinero»

La persona supuestamente estafada era un hombre muy apreciado en Baños de Montemayor. No tenía hijos y una vez que se murió su mujer, se quedó a vivir en la residencia de ancianos del municipio. Él, según un familiar de la acusación particular, se dio cuenta de que no tenía dinero en el banco unos años antes de su fallecimiento, que ocurrió en el mes de septiembre de 2021, cuando tenía 92 años. «Se quedó sin dinero –indica el familiar– y tuvo que malvender dos propiedades que tenía en Baños de Montemayor para poder pagar la residencia. Las acusadas dijeron que no estaba bien de la cabeza, pero él estaba perfectamente, hay un informe médico que indica que estaba bien».

Según el escrito de la acusación del fiscal, las tres acusadas mantuvieron a lo largo de los años muy buenas relaciones personales con el hombre, y por ello figuraban desde el año 1985 como titulares de una cuenta de ahorro a plazo de él en la entidad de Caja de Extremadura, hoy Liberbank.

Las tres, según el fiscal, procedieron el 23 de agosto de 2016 a dar de baja a la víctima como titular de la imposición a plazo fijo, que contaba en ese momento con un saldo de 141.000 euros. Para ello falsificaron la firma del perjudicado.

Posteriormente, según la acusación, el 14 de octubre de 2016 comparecieron las tres en una sucursal bancaria para cancelar la imposición a plazo fijo y repartirse los 141.000 euros.