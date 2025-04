Doctor Martín: «Si corres medias maratones a partir de los 35, hazte un reconocimiento médico»

Se cuela el sol de invierno por una ventana de su consulta en Cáceres, convirtiendo su rostro en un claroscuro mientras habla de la necesidad ... de prevenir infartos. El doctor Ángel Martín Castellanos es especialista en Medicina Deportiva, y ha colaborado con el Cáceres Club Baloncesto.

–Asombra el número noticias de deportistas que mueren jóvenes de infarto...

–Son muertes súbitas, que normalmente no son por infarto, generalmente es porque tiene una alteración congénita a nivel cardiaco. Lo cierto es que España es de los países que menos regula los reconocimientos médicos. Los reconocimientos deportivos que hacemos siempre van enfocados a ver el estado de salud y a descartar una posible muerte súbita haciendo un estudio cardiaco, con un electro y una prueba de esfuerzo. En otros países sí está regulado. El otro día vino aquí un joven que va a hacer una maratón en Florencia y los italianos le piden una prueba de esfuerzo y un control, y si no lo presenta, pues no corre. Aquí en España la gente se pone a correr y nadie pide nada.

–¿Está diciendo que en otros países se piden reconocimientos médicos antes de hacer pruebas deportivas populares?

–Sí, porque hay gente que le va mal haciendo maratones y medias maratones. En España hay corredores que terminan en la UCI, y eso pasa porque no hay controles médicos. El deporte es bueno si se hace bien, pero también tiene un riesgo, y a partir de una determinada intensidad de esfuerzo, aumenta la posibilidad de tener un infarto. Si corres medio maratones y tienes más de 35 años debes hacerte un reconocimiento médico porque hay riesgo de infarto alto cuando vas apretando. Hay más riesgo de infarto porque tienes las coronarias obstruidas, la tensión alta, exceso de grasa y ahí es donde hay peligro.

–Usted ha publicado, el pasado mes de enero, un estudio en la Revista de la Sociedad Europea de Medicina, en la que insiste en la importancia de la relación entre la altura y el perímetro de la cintura para evitar un infarto...

–Es novedoso porque lo demuestro matemáticamente, antropométricamente y geométricamente. Es importante porque se utilizan otras mediciones que yo demuestro que no son tan fiables. Los cardiólogos siguen dando mucha importancia al índice de masa corporal, y no vale porque se valora fundamentalmente el peso corporal y no se diferencia entre lo que es músculo y lo que es grasa. También se usa el índice cintura cadera, y también se comete un error porque normalmente la cadera siempre es mayor que la cintura; y otros miden solo la cintura y tampoco vale, porque si tú tienes 94 centímetros de perímetro de cintura, que es el parámetro europeo de riesgo de infarto, no es lo mismo si mides 1,60 o 1,80 metros. En el de 1,60 hay riesgo de infarto, en el de 1,80 no.

–¿Hay un parámetro para saber cuándo hay más riesgo?

–Sí. Se divide la cintura por lo que mides. Por ejemplo 90 centímetros de la cintura se divide entre 180 centímetros y da 0,50 y está bien. Si es superior a 0,52 ya empezamos a tener riesgo.

–¿Qué hay que hacer para eliminar cintura?

–Ejercicio aeróbico, como marcha rápida, bicicleta, natación… y luego, dos o tres veces a la semana, hacer series con ejercicios de musculación de mantenimiento y también acompañado por la dieta.