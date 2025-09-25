HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Raquel Preciados en la puerta del Museo de Cáceres, en donde se incorporó en noviembre como directora relevando a Francisco Cerezo. JORGE REY

La directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, será la pregonera de San Jorge en 2026

Preciados cogerá el relevo de los anteriores pregoneros como el presidente de la Fundación Valhondo y subdelegado del Gobierno, José Antonio García

R. H.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:19

La Asociación Fraternal de San Jorge de Cáceres ha elegido a la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, como pregonera del ... patrón de la ciudad el año que viene. El acto tendrá lugar el sábado 18 de abril, en la concatedral de Santa María, a las 20.00 horas.

