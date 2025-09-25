La directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, será la pregonera de San Jorge en 2026

La Asociación Fraternal de San Jorge de Cáceres ha elegido a la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, como pregonera del ... patrón de la ciudad el año que viene. El acto tendrá lugar el sábado 18 de abril, en la concatedral de Santa María, a las 20.00 horas.

Preciados cogerá el relevo de los anteriores pregoneros como el presidente de la Fundación Valhondo y subdelegado del Gobierno, José Antonio García, que ejerció ese honor el pasado mes de abril. En 2024 fue el ex director del Centro de Formación de Tropa (Cefot nº 1), Juan Manuel Marte, y en 2023 la pregonera fue la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena.

27 años de experiencia profesional

Raquel Preciados (Cáceres, 1972) es especialista en patrimonio y actual directora del Museo de Cáceres desde noviembre de 2024. Es funcionaria de carrera y cuenta con 27 años de experiencia profesional en el ámbito cultural y de gestión patrimonial. Una trayectoria que combina la gestión cultural, la investigación y la difusión del patrimonio extremeño.

Licenciada en Geografía e Historia con especialidad en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura (UEx), Raquel Preciados cuenta, además, con un máster en Dirección y Gestión de Museos, y formación en museología, conservación del patrimonio y gestión cultural a través de cursos, jornadas y congresos.

A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en la Red de Museos de Extremadura y en instituciones de prestigio como el Museo Vostell-Malpartida, y ha liderado proyectos relacionados con la rehabilitación y conservación del patrimonio en Alcántara, Olivenza y Mérida.

Desde 2015, ha trabajado en la Sección de Patrimonio Histórico-Artístico de la Junta de Extremadura donde ha coordinado con éxito en los últimos meses la organización de las Jornadas Europeas del Patrimonio en Extremadura.

Durante su carrera política, Raquel Preciados ha ocupado cargos como concejala de Turismo y Patrimonio Histórico en Cáceres y ha sido miembro activo en diversas redes culturales y patrimoniales, como el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Red de Caminos de Guadalupe y la Red de Juderías.