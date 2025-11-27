La Diputación pide para Cáceres la sede estatal de la Autoridad para la Igualdad de Trato

El pleno de la Diputación de Cáceres, reunido en sesión ordinaria este jueves, ha aprobado una moción para solicitar al Gobierno de España que la ... sede de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación se establezca en la ciudad de Cáceres. Este organismo estatal, creado en 2022, tiene entre sus funciones la garantía y promoción de la igualdad de trato en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad o el transporte, así como la asistencia a víctimas de discriminación y la investigación de posibles casos, de oficio o a instancias de terceros.

La Diputación sostiene que dicha sede, junto con un futuro Centro de Documentación y Memoria sobre la Discriminación, el Odio y la Intolerancia, aportaría beneficios estratégicos para la provincia y contribuiría al refuerzo institucional del territorio. El pleno ha señalado también que esta propuesta se alinea con las medidas del Gobierno en materia de reto demográfico aprobadas en marzo de 2021.

Durante la sesión, los portavoces tanto del PSOE como del PP han subrayado la importancia de que la futura sede estatal se ubique en Cáceres por su impacto institucional y social. El texto de la moción destaca que esta decisión «coadyuva a potenciar el papel vertebrador de las instituciones públicas en el conjunto del territorio» y supondría «un avance en la consecución de las medidas ante el reto demográfico».

La diputada de Igualdad, Antonia Molina, explicó que la actualización de los protocolos sobre acoso responde al compromiso adoptado dentro del IV Plan de Igualdad y al paquete de medidas LGTBI aprobado previamente en el Pleno de marzo de 2025.

Abastecimiento de agua

Por otra parte, en materia de abastecimiento de agua, la corporación provincial ha aprobado la concesión de una subvención nominativa de 160.000 euros al Ayuntamiento de Jerte para la instalación y operación de una planta de filtración compacta de ósmosis. Esta infraestructura pretende garantizar la calidad del agua potable tras los episodios de incendios y el arrastre de cenizas provocado por las últimas lluvias. El Consorcio MásMedio, en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, continúa desarrollando actuaciones en este ámbito desde el inicio de los siniestros.

Asimismo, el pleno ha aprobado subvenciones nominativas por un total de 44.287 euros dirigidas a asociaciones sin ánimo de lucro y entidades locales para cubrir gastos corrientes y de capital. Entre las cuantías destacan 18.000 euros destinados a la mejora de instalaciones infantiles en el parque municipal de Torrejón el Rubio; 3.000 euros para actividades de promoción de espacios seguros impulsadas por el Club Deportivo LGTBI Diverceres; 16.945 euros para la refinanciación del Plan Activa en Casares de Hurdes, Valdeíñigos y Azabal; y 3.000 euros para la Fundación Primera Fila, destinados al VI Encuentro de Cenas Solidarias.

Recaudación

El pleno también ha ratificado la delegación, por parte de los ayuntamientos de Valdefuentes, Collado de la Vera, Perales del Puerto y Santiago de Alcántara, de la gestión y recaudación de diversos tributos a través del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT). Estas delegaciones incluyen impuestos y tasas como el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, multas de tráfico y tasas de recogida de basura, entre otras.

En el ámbito urbanístico, la Diputación ha aceptado la delegación de competencias en disciplina urbanística solicitada por los municipios de Galisteo, Navas del Madroño, Navatrasierra, Valdefuentes, Villa del Campo, Gargantilla, Santa Cruz de la Sierra y Segura de Toro. También se ha aprobado la adhesión de la Entidad Local Menor de Pradochano a la Central de Contratación de la Diputación.

Por último, se ha dado cuenta de la actualización del protocolo de actuación frente a la violencia o acoso sexual y por razón de sexo, así como del Protocolo de actuación frente al acoso y la violencia hacia personas por razón de orientación o identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Esta revisión deriva del IV Plan de Igualdad entre hombres y mujeres y del conjunto de medidas LGTBI acordadas por la institución en marzo de 2025.