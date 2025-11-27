HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pleno de la Diputación de Cáceres este jueves. HOY

La Diputación pide para Cáceres la sede estatal de la Autoridad para la Igualdad de Trato

Es un organismo estatal creado en 2022 que busca garantizar y promocionar la no discriminación en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad o el transporte, y también asistir a las víctimas e investigar posibles casos

C. M.

Cáceres

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:51

El pleno de la Diputación de Cáceres, reunido en sesión ordinaria este jueves, ha aprobado una moción para solicitar al Gobierno de España que la ... sede de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y No Discriminación se establezca en la ciudad de Cáceres. Este organismo estatal, creado en 2022, tiene entre sus funciones la garantía y promoción de la igualdad de trato en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad o el transporte, así como la asistencia a víctimas de discriminación y la investigación de posibles casos, de oficio o a instancias de terceros.

