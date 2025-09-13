La Diputación de Cáceres forma cantera artística en sus tres escuelas y dos conservatorios

Gloria Jover Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:02 Compartir

La Diputación de Cáceres impulsa cada año una nueva cantera de artistas a través de sus dos conservatorios y tres escuelas de artes en Cáceres y Plasencia. En estos centros, centenares de alumnos encuentran en la música, danza y artes plásticas un espacio de formación y creatividad.

En Cáceres, la Escuela de Bellas Artes 'Eulogio Blasco' contó en su último curso con 125 alumnos en disciplinas como dibujo, pintura o cerámica.

«El equipo docente lo forman seis profesores licenciados en Bellas Artes que imparten formación en diseño gráfico, escultura, dibujo, pintura, cerámica y grabado», explica Candi Sevilla, jefa de sección de las escuelas.

En Plasencia, la Escuela 'Rodrigo Alemán' reúne en torno a un centenar de estudiantes. En su último curso participaron 90 alumnos. «Aquí se imparte escultura, cerámica y dibujo y pintura», añade Sevilla. Sus exposiciones de fin de curso son ya una cita cultural consolidada en la ciudad.

La jefa de sección subraya qu e la actividad lectiva de estas dos escuelas de Bellas Artes y de la escuela de Danza de Plasencia se desarrolla de octubre a junio, siguiendo el calendario escolar.

El alumnado presenta un perfil diverso, que va desde personas jubiladas que encuentran en las artes una vía de ocio y socialización, hasta profesionales de otros ámbitos que buscan desarrollar competencias creativas que no les ofrece su trabajo habitual.

Ampliar Uno de los talleres que se imparten en las Escuelas de Bellas Artes.

También hay un grupo de estudiantes más jóvenes, entre ellos personas con necesidades especiales que hallan en la escuela un sistema de aprendizaje no formal, así como aspirantes a cursar Bellas Artes en la universidad que utilizan la escuela como preparación. Muchos de estos últimos regresan tras finalizar sus estudios superiores para seguir practicando y perfeccionando técnicas aprendidas.

Las escuelas facilitan al alumnado, tanto actual como antiguo, la exposición de sus obras en instalaciones de la Diputación de Cáceres. Además, la institución garantiza que en las dos grandes ciudades de la provincia existan, desde hace décadas, tres centros de formación en artes plásticas y danza que amortiguan la ausencia de formación universitaria en este ámbito.

Escuela de Danza

La Escuela de Danza de Plasencia combina formación elemental y profesional, gracias al impulso de Victoria María López. Allí se imparte danza clásica a alumnado entre 7y 12 años, con el objetivo de dotarlos de técnicas básicas que permitan seleccionar a quienes deseen continuar su formación. A partir de los 12 y hasta los 18 años, se ofrece un nivel profesional.

«Dada la ausencia de un conservatorio profesional en Plasencia, este modelo resulta fundamental para quienes aspiran a continuar estudios superiores en danza», subraya.

Estos centros nacen de la necesidad de dar respuesta a la demanda artística en la provincia y en la región. Su carácter es no formal, ya que el objetivo no es la certificación académica, sino la formación práctica y creativa.

El centro placentino proporciona a los estudiantes una formación de calidad para potenciar la danza como lenguaje artístico y medio de expresión cultural de los pueblos y de las personas. «Contribuimos a que los alumnos se expresen con sensibilidad para comprender, interpretar y disfrutar de la danza, así como para tomar conciencia de las posibilidades de realizarse profesionalmente», explica María Victoria López, profesora de danza clásica y contemporánea.

Se imparten dos modalidades Danza clásica (técnica de puntas, repertorio clásico) y Danza contemporánea (laboratorio coreográfico y técnica contemporánea). También realizan campañas escolares para la difusión y creación de nuevos públicos, encuentros de Escuelas de danza de Extremadura y danza inclusiva.

«Una enseñanza artística de alto nivel donde se crean condiciones reales para que cada alumno pueda desarrollarse, aprender, expresarse y crecer», asegura Victoria.

Ampliar Alumnas de la Escuela de Danza de Plasencia realizan una exhibición de baile

La escuela de danza tiene una gran actividad escénica que se complementa con las clases diarias que se imparten durante el calendario escolar. Además de participar en galas solidarias; Plasencia Abierta; ferias; presentaciones en museos y salas de exposiciones;y una gala fin de curso que se realiza en el último trimestre del curso, entre otras actividades.

«Desde la Escuela de danza, salen grandes profesionales que bien desde el mundo de la pedagogía o desde el escenario han hecho de la danza , su profesión», destaca la profesora.

El Conservatorio Música

El Conservatorio de Música 'García Matos', ubicado en Plasencia, ,se encuentra situado en un edificio histórico del siglo XIV. El centro dispone de 17 aulas, auditorio propio y más de 3.000 metros cuadrados de superficie. Cada curso acoge a más de 200 estudiantes, combinando enseñanzas elementales y profesionales. Para este curso, ha publicado una oferta récord de 51 nuevas plazas para distintas modalidades de instrumentos dirigidas a estudiantes de primero de Enseñanza Elemental de Música.

Conservatorio de Danza

El Conservatorio Elemental de Danza 'El Brocense de Cáceres' nació en 2014 fruto del esfuerzo de la Diputación Provincial por dotar a la provincia de unos estudios oficiales de danza sin necesidad de salir de la región. Desde entonces ha titulado a casi 200 alumnos y cuenta actualmente con cerca de un centenar de estudiantes, muchos procedentes de diferentes comarcas extremeñas.

El centro ofrece una formación completa en Danza Clásica, Danza Española y Música, siendo además el único conservatorio de Extremadura donde se imparte Danza Española en todas sus vertientes (Escuela Bolera, Flamenco, Folklore y Danza Estilizada), con especial atención al folklore extremeño. «Entre los antiguos alumnos de este centro se encuentran estudiantes de las más prestigiosas escuelas del mundo, como por ejemplo el Real Conservatorio de Danza Mariemma o la Accademia Teatro alla Scala de Milán», explica Eva María, uno de los docentes.

Entre sus numerosas actividades destacan las Galas de Invierno, Gala del Día de la Danza, Finales de Curso y talleres coreográficos. «Con el proyecto 'Encontrándonos con la Danza' acercamos este arte a los colegios para que los niños se sientan bailarines por un día; desde 2021 han participado más de 400 escolares cada curso y el interés no ha dejado de crecer», añade el profesorado.

Además, el director explica que siguiendo el compromiso demostrado que la Diputación de Cáceres tiene con la danza de la región, el Conservatorio Elemental ampliará el número de alumnos durante los próximos cursos, con la apertura de la segunda línea, y la obra de ampliación del centro, lo que permite el aumento del número de alumnos para los próximos años.

CEI Charo Cordero

Aunque la Diputación de Cáceres no solo apuesta por los espacios formativos, también trabaja para que los alumnos puedan tener acceso a una estancia y paliar la problemática del alquiler con el Centro de Estudios Internacionales Presidenta Charo Cordero. «Con el objeto de ayudar a que alumnos de cualquier punto de la región puedan desarrollar sus aspiraciones culturales, sociales, científicas y humanas y trasladarse a la capital cacereña, la Diputación de Cáceres oferta hasta un total de 58 plazas, financiadas en parte por la propia institución», ha informado la institución en nota de prensa.

El centro está destinado a alumnos de entre 18 y 30 años que cursen estudios de Grado en la Universidad de Extremadura, ciclos formativos de grado superior de FP o enseñanzas de régimen especial (Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas, Música, Arte Dramático o Diseño), siempre que tengan su sede en Cáceres.