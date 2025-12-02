HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Diputación da 35.000 euros al Festival de Cine Español

Redacción

CÁCERES.

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, reiteró el compromiso de la institución provincial con la cultura y con la difusión y promoción del cine español. Así lo manifestó tras la reunión mantenida con el presidente de la Fundación Rebross, Francisco Rebollo, en la que Morales confirmó la colaboración para la organización del 33 Festival de Cine Español, con un aumento de la partida económica, que alcanza los 35.000 euros.

El certamen se celebrará entre el 1 y el 14 marzo de 2026, y con esta aportación, la institución se convierte en «patrocinador oficial» del evento cinematográfico, según informó la propia fundación, que criticó la merma de las ayudas por parte de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres, que pasarán a ser «meros colaboradores».

La decisión de la Diputación de aumentar su aportación en 20.000 euros respecto a otros años permitirá seguir apostando por la difusión cultural.

Además, se podrá mantener la participación de más de 100 alumnos de las Escuelas de Música, Danza y Teatro de Extremadura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  2. 2 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  3. 3 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  4. 4 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  5. 5 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  6. 6

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
  8. 8

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  9. 9

    Un extremeño crea una aplicación para detectar estafas online
  10. 10

    La Junta de Extremadura suspende el contrato para los proyectos de 427 viviendas públicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Diputación da 35.000 euros al Festival de Cine Español