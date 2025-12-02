La Diputación da 35.000 euros al Festival de Cine Español

Redacción CÁCERES. Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, reiteró el compromiso de la institución provincial con la cultura y con la difusión y promoción del cine español. Así lo manifestó tras la reunión mantenida con el presidente de la Fundación Rebross, Francisco Rebollo, en la que Morales confirmó la colaboración para la organización del 33 Festival de Cine Español, con un aumento de la partida económica, que alcanza los 35.000 euros.

El certamen se celebrará entre el 1 y el 14 marzo de 2026, y con esta aportación, la institución se convierte en «patrocinador oficial» del evento cinematográfico, según informó la propia fundación, que criticó la merma de las ayudas por parte de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres, que pasarán a ser «meros colaboradores».

La decisión de la Diputación de aumentar su aportación en 20.000 euros respecto a otros años permitirá seguir apostando por la difusión cultural.

Además, se podrá mantener la participación de más de 100 alumnos de las Escuelas de Música, Danza y Teatro de Extremadura.