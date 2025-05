Días de escritoras, luna y pájaros en Cáceres

Es una celebración que siempre cae en lunes, ese momento en el que todo empieza de nuevo. Se trata del Día de las Escritoras, una ... conmemoración que arrancó en 2016 y que se celebra desde entonces el lunes más cercano a la festividad de Santa Teresa de Jesús, la mística por antonomasia de las letras españolas. Surgió por iniciativa de la Biblioteca Nacional de España y otras entidades para compensar la discriminación histórica de las mujeres en la literatura. La periodista Ana Iris Simón ha comisariado esta jornada a nivel nacional bajo el título de 'La periferia de la periferia: mujeres que miraron al mundo rural'. En el acto que organizó el Ayuntamiento fueron dos autoras locales, Kasti García y Pilar Alcántara, las que se encargaron de la conmemoración de esta jornada que, de alguna forma, ha salpicado esta semana incrustada en el corazón de octubre en la que ha llovido y el otoño se impone ya.

El pasado jueves se presentó una verdadera delicatessen literaria en la Biblioteca Pública de Cáceres, también con tres mujeres implicadas: Pilar López Ávila, Leticia Ruifernández y, al acordeón, Fernanda Valdés. López y Ávila firman 'En tierra de pájaros' «una obra en la que hablan de sus encuentros con las aves en sus quehaceres diarios (en el aula donde Pilar da clase, en la casa del pueblo de Cáceres donde Leticia vive…) y en sus reuniones para ver pájaros a lo largo de tres años de encuentros entre la casa de Pilar, y la de Leticia, entre el sur y el norte de la provincia de Cáceres», detalla la editorial que publica esta obra, Papel Continuo. El libro habla a través de los textos de ambas autoras y de las acuarelas de los cuadernos de campo de Leticia, de la presencia diaria y continua de las aves en su día a día, tanto en los espacios naturales de Extremadura como entre las azoteas, las ventanas de clase, o las calles de las ciudades y pueblos de Cáceres. Libro maravilla, sin duda.

El Otoño Literario sigue permitiéndonos conocer a escritores de la ciudad que presentan sus obras. El pasado jueves la autora Ana Barruecos Barrios mostró en el Palacio de la Isla su libro 'Todo lo que habita en tus ojos'. Se trata de un libro de poemas y prosa poética que edita Talón de Aquiles y que, tal como detalla la propia autora en sus redes sociales, es «el sueño» de toda su vida. Todo lo que se recaude de la venta va destinado a la asociación 'Somos Nupa', niños y adultos con fallo intestinal, trasplante multivisceral, y nutrición parenteral, una afección que sufrió y sufre la propia autora. Ayer fue el turno dentro de este marco del libro infantil 'El arcoiris de la luna', que firma Paulina Rodríguez González.

De los libros a la luna. El festival Plena Moon volvió a sacar partido a la luna llena y celebró su edición número 24 con la participación de más de 200 artistas en diversas actividades en el entorno de la plaza de San Mateo y las Veletas. Con esta cita se cierra la temporada anual de este certamen medioambiental y cultural organizado por RHEA (Recreación Histórica Extremeña Asociada), y que logra atraer a numeroso público y a muchos participantes en torno a una idea que lo tiñe todo de los colores blanco y negro de la luz y de la sombra.

La cultura llena la agenda de la ciudad, pero también hay actividad en otros ámbitos. El Círculo Empresarial Cacereño (CEC) organizó el coloquio 'Conectando ideas, impulsando negocios', en el hotel Barceló V Centenario. Representantes de distintos negocios de Cáceres acudieron para poner en común sus estrategias y sus dudas. Son tiempos convulsos para el comercio local, con la desaparición de muchos negocios, pero se trata precisamente de eso, de hacerse fuertes.

Muchos de los negocios que luchan contra la incertidumbre en la ciudad son comercios, que este fin de semana sacan sus excedentes al Paseo de Cánovas, que acoge hasta el domingo la III Edición de la Feria del ctock 'Cácerestock'.

Esta edición, la feria cuenta con un total de 23 stands ocupados por 19 expositores, de los cuales cuatro empresas tendrán stands dobles. Los amantes de los descuentos tienen oportunidad hasta el domingo de entregarse al placer de las compras y encontrar esos ofertones suculentos a los que no se puede decir que no. Para complementar la experiencia el sábado de 12 a 14 en el Escenario Móvil Swing Caraband actuará en la feria con la banda 'The Ruffos', que animará el evento con un repertorio de música pop, rock y funk.

El humor también se ha colado en la agenda cultural cacereña con el cómico y actor Leo Harlem, que ha actuado jueves y viernes en el Palacio de Congresos con su espectáculo 'Deja que te cuente', que es un recorrido por sus diferentes monólogos, llenos de temas cotidianos en los que cualquiera puede sentirse interpelado, desde la noche a la cocina moderna, los metrosexuales o las fiestas de los pueblos, tal y como puede leerse en su página web. Harlem continúa su gira por la región.

El fin de semana está en Cáceres lleno de actividades, algunas festivas y locas como Horteralia, que este año multiplica por dos sus jornadas de conciertos y sus actuaciones. Hay también tiempo para la solidaridad, la concienciación y la petición a las instituciones de que se dediquen recursos a la investigación sobre el cáncer de mama. El próximo domingo a las 11 de la mañana sale de Cánovas la marcha rosa, en la que se espera que participen 6.000 personas. Cuenta también con la modalidad de carrera. Los dorsales pueden adquirirse hoy sábado en el puesto que estará instalado en Cánovas. ¡Hasta el sábado!