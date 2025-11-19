Destinan 850.000 euros a rehabilitar el pabellón de césped artificial de la Ciudad Deportiva de Cáceres

El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó este martes la contratación de las obras de rehabilitación de la cubierta del pabellón de césped artificial ... en el Centro Nacional de Tecnificación Deportiva 'Ciudad Deportiva de Cáceres', que cuentan con un presupuesto de 849.986 euros.

La actuación tiene como objetivo el «aseguramiento de la estanqueidad y de las condiciones térmicas del edificio, además de una minimización de las juntas para conformar una cubierta lo más continua posible».

En concreto, las obras, que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, consistirán en la adición de un aislamiento de 80 milímetros y una cubierta de chapa de aluminio continuo, siendo las piezas engatilladas para evitar accesos de agua al interior.

Además, se desmontarán cuatro lucernarios existentes para mejorar la continuidad de la cubierta, así como el actual canalón y los remates de chapa perimetrales, por lo que el edificio quedará renovado completamente desde la cota del apoyo de los canalones hacia la cubierta.

Así lo destacó la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, tras el Consejo de Gobierno. Señaló que la cubierta actual de este pabellón «está muy deteriorada tras más de dos décadas de funcionamiento».

Para este motivo se van a destinar esos 850.000 euros para «garantizar la seguridad, la eficiencia y la calidad de las instalaciones al servicio de los deportistas» de la región, ya que se va a dar «una solución definitiva tras varias actuaciones provisionales realizadas en el pasado que no han puesto solución a este problema».

Este pabellón fue construido en los años noventa, y «es una pieza clave de la ciudad deportiva de Cáceres y forma parte del complejo catalogado por el Consejo Superior de Deportes como centro de tecnificación deportiva». Las instalaciones incluyen residencias para deportistas de alto rendimiento, pabellones multiusos, piscinas, pistas de atletismo y tenis, además de un área de entrenamiento especializado.

El rocódromo 'Alberto Ginés' de la Ciudad Deportiva fue inaugurado en febrero y funciona a pleno rendimiento no solo para los 17 deportistas que forman parte del centro de tecnificación, sino también para los cursos de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (FEXME), que arrancaron ayer. Las escuelas deportivas municipales lo harán mañana miércoles, tal y como informa la Junta de Extremadura.

Este recinto ha contado con una inversión de 2.600.000 euros a cargo de fondos europeos y del Gobierno de España y, como se dijo durante su inauguración, está en el 'top 2' de las instalaciones deportivas de este tipo en España y permite entrenar más allá de las condiciones climáticas que se estén dando en el exterior.