HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Ciudad Deportiva de Cáceres. HOY

Destinan 850.000 euros a rehabilitar el pabellón de césped artificial de la Ciudad Deportiva de Cáceres

La Junta anuncia la contratación de las obras para reparar la cubierta del recinto, deteriorada tras más de dos décadas de funcionamiento

R.H.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:52

Comenta

El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó este martes la contratación de las obras de rehabilitación de la cubierta del pabellón de césped artificial ... en el Centro Nacional de Tecnificación Deportiva 'Ciudad Deportiva de Cáceres', que cuentan con un presupuesto de 849.986 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz
  2. 2 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  3. 3 Dos heridos en un aparatoso accidente con vuelco cerca de Badajoz
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5

    Cuatro detenidos por atracar con una tijera de podar en una tienda cerca del hospital de Mérida
  6. 6 Cambia el precio de la bombona de butano: esto es lo que cuesta a partir de hoy
  7. 7 Grave tras un choque frontal en la EX-370, en Plasencia
  8. 8 Badajoz tendrá vuelos a Canarias a partir de 60 euros para viajar este 2026: hasta cuándo están disponibles
  9. 9

    La UCO confirma siete detenciones en la Diputación de Almería, entre ellos el presidente y el vicepresidente
  10. 10

    La oferta pública de empleo de 2025 se cierra en 2.376 plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Destinan 850.000 euros a rehabilitar el pabellón de césped artificial de la Ciudad Deportiva de Cáceres

Destinan 850.000 euros a rehabilitar el pabellón de césped artificial de la Ciudad Deportiva de Cáceres