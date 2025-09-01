Denuncian nuevos actos vandálicos contra apartamentos turísticos en Cáceres La asociación que representa al sector afirma que existe «una campaña organizada de hostigamiento» con pintadas, pegatinas ofensivas y rotura de sistemas de acceso a los pisos, y reclama más seguridad

C. M. Cáceres Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:37 Comenta Compartir

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex) ha denunciado que, «pese a las reiteradas denuncias públicas emitidas en octubre de 2024 y abril de 2025», los actos vandálicos contra sus establecimientos «continúan sin freno» en la ciudad de Cáceres.

La asociación de asegura en una nota de prensa que en los últimos días se han vuelto a producir arranques de carteles identificativos, pintadas y pegatinas ofensivas en fachadas y, «lo más grave», la rotura de sistemas de control de acceso digital, lo que supone «no solo un daño material, sino también un ataque directo a la seguridad de propietarios, gestores y clientes».

Aptuex afirma que se trata de «una campaña organizada de hostigamiento contra un sector que trabaja dentro de la legalidad, genera empleo y dinamiza la economía local«.

Ampliar Cristal fracturado en un dispositivo de aceso digital. Aptuex

La asociación que representa al sector de los apartamentos turísticos resalta que estos ataques «no solo causan pérdidas económicas y materiales, sino que también deterioran la imagen nacional e internacional de Cáceres como ciudad Patrimonio de la Humanidad, proyectando al exterior una sensación de inseguridad y enfrentamiento que en nada beneficia a vecinos, visitantes ni a la ciudad en su conjunto«.

Ante la reiteración de los hechos denunciados, Aptuex reclana una mayor presencia policial en las zonas más afectadas, así como el refuerzo de la videovigilancia «que permita identificar y sancionar a los autores». Piden además la apertura de una investigación seria y eficaz que ponga fin a esta «escalada de ataques».

La asociación advierte de que todos estos hechos ya han sido denunciados formalmente ante la Policía Local y la Policía Nacional «con el fin de que se persiga a los responsables y se garantice la seguridad de nuestros establecimientos y de quienes se alojan en ellos».

Ampliar Pintada en la placa de un alojamiento turístico. Aptuex

Aputex hace hincapié en que mantiene «un compromiso con la convivencia pacífica, el respeto al patrimonio y el cumplimiento de la normativa», y advierte de que no va a permitir «que el esfuerzo de cientos de familias y profesionales que trabajan por un turismo sostenible y de calidad se vea ensuciado ni puesto en riesgo por la acción de unos pocos que buscan sembrar odio y división».

«Cáceres debe ser una ciudad abierta, segura y acogedora. Confiamos en que las autoridades actúen de manera inmediata y eficaz, sin más demora, para garantizarlo», indican en la nota.