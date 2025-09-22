HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Moreno, presidente de la Asociación Amigos de la Ribera del Marco, señala el cauce del arroyo, apenas perceptible por la proliferación de maleza. JORGE REY

Denuncian que los desalojos en el Alto de Fuente Fría agravan el estado de la Ribera del Marco de Cáceres

La asociación de amigos de este espacio natural apunta que, tras la marcha de los vecinos, se registran más robos en los huertos cercanos

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:43

Ramón Delgado, de 82 años, se asoma a la barandilla de madera situada en el Alto de Fuente Fría, con la Ciudad Monumental al fondo ... y las pistas deportivas de San Francisco bajo sus pies, aunque a cierta distancia. En los metros que separan a Ramón del terreno de juego están las letras tridimensionales de Cáceres llenas de grafitis y el cauce de agua de la Ribera del Marco, aunque no se vea porque está prácticamente oculto bajo la maleza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 Herido un ciclista en un accidente en Badajoz
  5. 5 El Infoex desactiva el nivel 1 por el incendio forestal de Valverde de la Vera
  6. 6 Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la A-66 cerca de Los Santos de Maimona
  7. 7

    Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida
  8. 8 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos vehículos cerca de Alconchel
  9. 9 Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones
  10. 10

    El Ayuntamiento de Plasencia reprende al Colegio de Arquitectos tras perder 800.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Denuncian que los desalojos en el Alto de Fuente Fría agravan el estado de la Ribera del Marco de Cáceres

Denuncian que los desalojos en el Alto de Fuente Fría agravan el estado de la Ribera del Marco de Cáceres