Denuncian que los desalojos en el Alto de Fuente Fría agravan el estado de la Ribera del Marco de Cáceres

Ramón Delgado, de 82 años, se asoma a la barandilla de madera situada en el Alto de Fuente Fría, con la Ciudad Monumental al fondo ... y las pistas deportivas de San Francisco bajo sus pies, aunque a cierta distancia. En los metros que separan a Ramón del terreno de juego están las letras tridimensionales de Cáceres llenas de grafitis y el cauce de agua de la Ribera del Marco, aunque no se vea porque está prácticamente oculto bajo la maleza.

«La Ribera está guarra, guarra, guarra. En mi vida he visto que la hayan limpiado», afirma este vecino de la zona, que reside entre Fuente Concejo y Fuente Rocha.

A esta apreciación particular se suma la reciente denuncia de la Asociación Amigos de la Ribera del Marco, que pone de manifiesto que el estado de este espacio natural –la rehabilitación del arroyo del Marco y su entorno es una de las promesas electorales del actual alcalde, Rafael Mateos–, se ha agravado tras los desalojos producidos el pasado mes de junio en el Alto de Fuente Fría, en la zona de casitas que hay a pocos metros de la intersección con la carretera que sube al Santuario.

Desde que apenas quedan vecinos en la zona, indica su presidente, Pedro Moreno, se producen más robos en los huertos próximos, se acumula más suciedad y hay también más vandalismo.

Hay que recordar que el 9 de junio se vaciaron las casas que hay en esta zona como paso previo a su derribo. Esa demolición, que de momento no se ha ejecutado, forma parte de una operación realizada por la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) San Francisco 06. El proyecto incluye la creación en esta área de un gran parque y, a la vez, construir viviendas en el Espíritu Santo, entre Ronda de San Francisco y Cervantes. Aquí los movimientos de tierra ya han empezado.

El suelo afectado por este proyecto cuenta con cuatro propietarios principales. La mayoría corresponde a Landcompany 2020 SL. El segundo gran propietario de suelo es el Ayuntamiento de Cáceres, que casi es el titular del 32 por ciento (31,9).

«Cada vez más olvidada»

«La zona cada vez está más olvidada, más abandonada. Está habiendo robos por todos lados», advierte Moreno. «Lo que reivindicamos –prosigue– es que se haga lo que se tenga que hacer, pero que se vuelva a revitalizar esta zona. Queremos que se mire hacia aquí, que no se olvide», insiste el presidente del colectivo, que cuenta en la actualidad con una treintena de socios.

«Lo que pedimos es que el Ayuntamiento se acuerde de que hay muchos proyectos todavía aquí y que no acaba de arrancar ninguno, como la limpieza de la charca del Marco o el mantenimiento de este sitio», recuerda Pedro Moreno. «La situación está muy triste por falta de mantenimiento. Hay mucha basura, muchas zarzas y muchos árboles secos y muchas ruinas de edificaciones», apostilla.

Recuerda, además, que algunos de los árboles plantados durante recientes campañas han quedado desprotegidos porque han desaparecido los protectores de los troncos.

«Saqueos»

Tras el desalojo y posterior vaciado de las casas del Alto de Fuente Fría la asociación denunció saqueos en el interior de estas viviendas.

Basta darse un paseo por la zona para toparse con cerramientos de madera rotos que han sido sustituidos por vallas metálicas provisionales, papeleras rebosantes de basura y paneles informativos repletos de pintadas. El estado de abandono de la Ribera no es nuevo. Pero ahora, indica Moreno, llueve sobre mojado.

El pasado mes de junio arrancaron también las obras del nuevo saneamiento de Cáceres con un primer colector de tres millones de euros. Forma parte de un ambicioso proyecto, valorado en 120 millones de euros, que incluirá también mejoras para la Ribera del Marco. En concreto, en la zona de Puente Vadillo, donde se creará una franja verde con un canal naturalizado y un carril bici.

Mientras esto llega, los amigos de la Ribera piden más atención para el tramo alto del paseo, cuya salud, afirman, ha empeorado.