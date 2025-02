«La DANA ha impedido que vengan 15 comerciantes a montar sus puestos en Cáceres»

«Tenemos profesionales que han perdido muchísimo, algunos incomunicados de sus familias y en peligro sus propias vidas. Han hecho un esfuerzo por ir a ... Cáceres». El relato es de Juan Cantero, gerente de la empresa valenciana Balconet, organizadora del mercado medieval de las tres culturas que encara este sábado su día grande con buen ambiente.

La amenaza de lluvia se ha ido diluyendo desde la inauguración del pasado jueves por la tarde, aunque esas previsiones tampoco han ayudado a que la respuesta sea tan masiva en los primeros compases como, por ejemplo, el año pasado. Entonces el buen tiempo permitió que el lleno fuese continuo y a diferentes horas en el casco histórico y su entorno. Este sábado desde primera hora la afluencia de personas está siendo constante. Cantero agradece el apoyo de los cacereños.

«No va a ser como en 2023, pero es que esos días salieron muy buenos y esta vez el hecho de que pueda llover ya hace a la gente dudar. Pero el comienzo ha sido bastante bueno. El viernes la asistencia fue notable y hoy será mayor», asegura el responsable de Balconet, firma especializada en la organización de este tipo de eventos. Relata cómo los efectos de la DANA han dañado algunas de sus instalaciones o han obligado a redoblar esfuerzos para estar en Cáceres. «Nos cogió con el material en el mercado de Alcoy. Lo teníamos todo montado allí», rememora.

De hecho, los efectos de la tragedia de Valencia han provocado unas 15 bajas en el mercado medieval. Balconet ha debido moverse rápido para sustituirles. «Hay 15 profesionales que no han podido venir. Las pérdidas han sido importantes, pero también el desgaste humano sin saber si tu familia estaba bien, totalmente incomunicados. Otros han venido haciendo un enorme esfuerzo», reseña el gerente de Balconet. A algunos de esos afectados, la empresa no les va a girar el pago de la factura de venir a Cáceres. La organización también ha debido contratar de urgencia un tiovivo ya que el encargado de la atracción no ha podido desplazarse.

«Lo hemos pasdo mal, tenemos naves afectadas. Una la tenemos en Torrente y solo para llegar allí desde Valencia son más de tres horas. Hay puentes caídos. Imagina lo que eso supone. A veces tardas menos caminando que en coche por los problemas de las comunicaciones», subraya. Otra de las instalaciones de Cantero está en Sollana, en la Ribera Baja de Valencia. Allí también hubo daños, pero la suerte, menciona, fue que «el agua entró y salió, no hizo embalse». Tere, Gustavo, Ingrid, Antonio... son los nombres de personas ligadas a Balconet que han sufrido en sus propias carnes la DANA. Ingrid lleva las cuestiones de comunicación e Internet, Juan Cantero cuenta que estuvieron incomunicados por completo. La mujer tiene dos hijos. Cantero la encontró en mitad de la calle en el fango. Su marido ha perdido la lavandería y varios coches.

Gustavo Vivas, que estuvo el miércoles en la presentación oficial del mercado con el concejal de Turismo, es de Monserrat. Vivió con angustia la falta de noticias sobre su mujer. «Esto ha sido como un tsunami. Algo terrible», resume el gerente de Balconet. Pese a todo, cree que el mercado de Cáceres no se ha resentido. «Ha habido bajas y se han sustituido. Hemos traído una oferta de calidad», insiste.

La organización admite que no se llegará a las cifras del año pasado por la amenaza de lluvia, pero la respuesta del público está siendo buena

Las aves rapaces, el espectáculo nocturno de dragones, las charlas y talleres participativos... El programa contempla más de 80 actividades y se prolonga hasta este domingo a las diez de la noche. Este sábado lucían los títeres de Kaskabelia y antes de la comida y el pasacalles musical de Upsala era el turno de Luis Oviedo con la representación de 'El duende Froilán'. Los interesados en la medicina medieval tienen cita a las diez de la noche los que quieran saber de manuscritos, algo antes, con una charla a las 20.15 horas.

Las 200 hierbas de Antonio

«Es un mercado muy esperado, la respuesta será más o menos buena pero Cáceres no falla. Es un evento consolidado», refrenda Juan Cantero. «Normalmente vengo con mi tío, pero este año estoy sola», menciona Esther desde su puesto de delicatessens, anchoas de Santoña. Está en la plaza de San Juan y admite que venir a Cáceres es una motivación para dar a conocer la calidad de su producto cántabro. Eso sí, Esther reivindica su doble condición, «de Santoña y Albacete». El tarro grande cuesta 16 euros, pero si son dos sale por 30.

«Lo que hemos vivido en Valencia ha sido un tsunami, pero el mercado de Cáceres no ha peligrado en ningún momento» Juan Cantero Gerente de Balconet

Los cacereños no se quieren perder el mercado. El recorrido por los 170 puestos garantiza un día de muchas opciones opciones. Por ejemplo con las 200 hierbas medicinales que ofrece Antonio Tribaldos. Viene de Chiva y también se sobrepuso al drama. Tiene dos hijos, el pequeño se pone con él tras el mostrador. «Me he pasado varios días quitando barro. Y cinco más llevando alimentos en la furgoneta desde Paterna a los afectados», recuerda aún con el susto en el cuerpo. Su hijo asiente con la cabeza. Es ya la quinta generación con el negocio de elaboración y venta de las hierbas aromáticas.

El mercado es paseo, disfrute, artesanía y hostelería clásica con toque propio, como la churrería artesanal de San Juan. O la sucesión de puestos de gastronomía variopinta o joyas artesanales. «Yo vengo a ver cómo hacen sus trabajos. Son auténticas obras de arte algunas. Me gusta el mercado. No me lo pierdo ningún año», cuenta Francis Soler, jubilado que camina por San Mateo en solitario. El mercado se anima y promete ir a más en las horas que quedan.