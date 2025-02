Se cumplen 50 años desde que Cáceres y Santiago de Compostela son hermanas

El viernes por la noche, en el mesón de la Plaza Mayor en el que trabaja el nieto de Sanjosé, el fotógrafo Guinea maldecía en arameo.

–Es que me revienta que se use el ecologismo para enriquecerse algunos perjudicándonos a los pobres –afirmaba en ... el interior del local mientras daba un largo sorbo a un tubo de cerveza.

–¿Qué te pasa? –Le pregunté.

–El jueves por la tarde tuve que ir al festival Extremúsika. Hacía calor y con unos amigos cogí una cerveza grande. Me pusieron una pulsera monedero, pagué 8 euros, que ya es pagar; pero también tuve que apoquinar 2 euros por el vaso reciclable. Me dijeron que me devolverían el dinero del vaso en su página web. Hoy miro en internet... y resulta que se cobran 2 euros por devolverme mis 2 euros. ¡Tócate las narices!

–Jajaja –rio con ganas Caridad– Eso te pasa por no saber. Mucha gente tiene una nevera portátil en su coche en el aparcamiento del Ferial, y cuando tienen sed van un momento al coche. ¡Pardillo! De todas maneras, es cierto que los que van de ecologistas el año pasado dejaron basura sin recoger durante varias semanas.

Seguimos hablando hasta que con la segunda cerveza, ya más tranquilo, el fotógrafo me preguntó.

–Oye, vamos a ver ¿Tú por qué tienes una pulsera con una cruz, que parece que seas de alguna cofradía?

–¡Es la cruz de Santiago! –Respondí acercándole la pulsera a los ojos–. Y la llevo porque es lo que une Galicia, donde nací, con Cáceres, con Extremadura, donde vivo felizmente desde hace ya 37 años. En esta ciudad se creó la Hermandad de los Fratres, que fue el origen de la Orden de Santiago, que vigilaba que no les pasara nada a los peregrinos; y por Extremadura pasan casi 350 kilómetros del camino de la Vía de la Plata, kilómetros que he tenido la suerte de recorrer.

–Mucho rollo de Santiago y mucha cruz –afirmó el difunto Sanjosé que acababa de llegar y se había colocado en un taburete–. Pero a que no sabes que en este mes se cumplen 50 años del hermanamiento de Cáceres y Santiago de Compostela.

–¿Es que están hermanadas? –Preguntó el fotógrafo, alegrándome yo porque así se disimulaba mi ignorancia.

Ampliar La procesión camino de la iglesia de Santiago de los Caballeros, a la derecha había unas casas que ahora son la plazuela del Socorro. AHMCC

–Vaya por Dios. ¡Qué botarate eres! Es que estás en el mundo porque tiene que haber de todo. –Le regaño Sanjosé–. En 1973 Santiago de Compostela quiso hermanarse con Cáceres, precisamente por lo que dice el Juntaletras sobre la Orden de Santiago. Y a finales del mes de octubre vino aquí el alcalde de Santiago, Francisco López Carballo, con los concejales, la bandera de la ciudad y hasta con dos imponentes maceros. Vinieron 26 personas. El domingo 28 salió del Ayuntamiento una impresionante procesión cívica, con las corporaciones de las dos ciudades, camino de la iglesia de Santiago de los Caballeros, en donde se creó la hermandad de los Fratres allá por 1170. Hay una foto de ese desfile pasando por lo que es ahora la Plazuela del Socorro, con unas casas que han desaparecido, aprovechando el espacio para hacer ahora una zona ajardinada, con un árbol que ha tenido su polémica, porque algunos lo quería talar por no verse bien la Torre de los Espaderos, y los vecinos han logrado que no se toque por la agradable sombra que da...

–Puf. ¿Es que no se pueden contar las cosas sin enrollarse tanto? –Protestó el insensato Guinea antes de llevarse una colleja del difunto que casi le tira del asiento.

Ampliar El polémico árbol de la Plazuela del Socorro. Salvador Guinea

–Calla y aprende. –Siguió Sanjosé–. Después de la misa volvieron desfilando a la Plaza de Santa María, y en otra foto tomada ahí, se ve que en el Palacio de Carvajal están asomados sus propietarios, el matrimonio formado por María Dolores Carvajal y Álvaro Cavestany, que arreglaron el palacio que estaba en ruinas por un incendio en el siglo XIX. Los de la procesión se fueron a tomar un refrigerio a la Torre de Bujaco, en donde se asegura que los moros decapitaron a 40 caballeros en 1173. Por la tarde, los de Santiago fueron al Santuario de La Montaña y de allí a Trujillo. Al día siguiente les llevaron a Guadalupe. La visita fue correspondida en enero de 1974, cuando para el Norte se fue el alcalde cacereño Bustamante con otras 28 personas, los concejales y los maceros. En una entrevista el alcalde contaba que llevaba de regalo a su homólogo de Santiago un grabado de la Virgen de Guadalupe de 1700, y una talla de San Jorge, además de joyas para las mujeres del alcalde y ediles...

–Mucho regalo parece. –Comentó Caridad.

–Sí. La verdad que a los cacereños les trataron a cuerpo de rey. El desfile con las banderas y los maceros se repitió en la catedral, con misa con botafumeiro y todo. Comieron en el Hostal de los Reyes Católicos, frente a la catedral, y les llevaron a la isla de La Toja. Hubo un valiente periodista gallego, llamado Couselo (que por cierto murió en 2021), que criticó que se usara el dinero público para hermanamientos que todo eran comilonas y viajes de políticos pagados por los ciudadanos, a los que se les decía que había que apretarse el cinturón.

Ampliar Imagen tomada en 2004, de la peregrinación a Santiago del grupo scout Sant Yago de Cáceres. HOY

–¿Tenemos más ciudades hermanas? –Preguntó Guinea.

–Tenemos doce hermanas. Santiago fue la primera; en Francia hay dos, La Roche Sur Yon y Blois;o tras dos en Portugal, Castelo Branco y Portalegre; también dos en Italia, Piano de Sorrento y Norma; somos hermanos de la chilena Quillota; de Santo Domingo de la República Dominicana; de Lumbini de Nepal...

–Ya, ésta por la estatua del Buda gigante que nos quieren encasquetar –dijo Caridad, que no es partidario del proyecto.

–Ojalá sea una realidad –respondió enseguida el fotógrafo, que sí es partidario.

–Sí hombre sí –le replicó el otro– A ti te molesta una Cruz de los Caídos de 12 metros, y no una estatua de un hombre obeso de 50 metros.

–Mirad. Si queréis guerrear –cortó la discusión el difunto– podéis intentar hacer que otras dos hermanas de Cáceres hagan las paces. Porque estamos hermanados, nada más y nada menos, que con la ciudad Netanya de Israel y con la palestina Gaza. Así que ya tenéis tarea.

Los dos le miraron. Callaron unos segundos, para luego seguir Guinea atacando al compañero : «¿Cómo que un hombre obeso, mentecato? Si es el gran Buda». «¡Lo que yo te diga! ¡Un obeso vago que está siempre sentado!»... Y así siguieron toda la noche.