Cumbre de los ministros de la UE: «Cáceres es un ejemplo del cuidado del patrimonio»

El complejo cultural San Francisco de Cáceres es poco antes de mediodía de este martes un hervidero de coches y autobuses oficiales, furgones de policía, ... asesores-colaboradores, agentes de seguridad y periodistas. La cumbre de los ministros de Cultura que se celebra hoy en la capital cacereña ha concluido ya la primera reunión de trabajo, tras la cual ha comparecido el ministro de Cultura, Miquel Iceta, junto a la comisaría de Innovación, Investigacion, Cultura, Educación y Juventud, Iliana Ilianova.

«La elección de Cáceres no es casual, hemos buscado una ciudad que es un ejemplo de cuidado del patrimonio, de difusión del patrimonio y de recurso al vector de desarrollo que supone un patrimonio bien cuidado«, afirma Iceta.

Ha explicado junto a la comisaría europea, en la sala Malinche, el resultado de esa mesa de trabajo que, según Iceta, ha ofrecido conclusiones fruto de semanas de trabajo de los distintos equipos profesionales en Bruselas.

«Hay un gran consenso sobre la cultura como bien público esencial, como bien público mundial. Hemos constatado una gran unanimidad alrededor de este objetivo», ha recalcado, en la línea de lo que ya decidió la conferencia mundial de la Unesco en México el año pasado. «Es la idea de reforzar las políticas culturales de la Unión Europea y de los estados miembros. La idea es trabajar para que la cultura sea un objetivo de desarrollo sostenible en la agenda 2030», ha venido a decir.

La comparecencia ha servido para resaltar de nuevo esa «unanimidad» a la hora de suscribir la que será la «Declaración de Cáceres», cuya firma está prevista para las 13.15 horas como acto final de la cumbre.

Iliana Ivanova ha protagonizado en Cáceres su primera misión como comisaria de Cultura fuera de Bruselas. Su nombramiento es oficial desde hace sólo unos días. Iceta le ha agradecido el esfuerzo por venir. En su intervención ha dado las gracias por la «hospitalidad» recibida en Cáceres y ha incidido en el contenido del orden del día de las sesiones organizadas. «Ya he dicho cuáles son mis prioridades. Defender un presupuesto sólido para la cultura y los sectores creativos en Europa», ha manifestado. Habló de que el de Cáceres han sido «un debate fructífero» para que la cultura siga siendo «importante en la agenda política europea».

El ministro Iceta ha sido preguntado sobre la censura que se produce en el ámbito cultural pero ha indicado que no ha sido objeto de debate, aunque sí ha reconocido que la cancelación de eventos es un tipo de censura. «Este tema no se ha abordado de forma específica, pero la cultura está reñida con cualquier tipo de censura. La cancelación no deja de ser un tipo de censura. Estamos comprometidos en la defensa de la libertad», ha concluido Iceta, anfitrión en la cumbre. Iliana Ivanova ha hecho referencia a que luchara para evitar que se produzcan recortes en las partidas que los estados europeos destinan a la inversión cultural.

La segunda sesión de trabajo antes de a firma de la declaración oficial daba comienzo a las 11.30 horas y se tratará sobre la gestión sostenible del patrimonio cultural.