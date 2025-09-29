HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Prospecciones en el yacimiento Las Navas de Cañaveral en mayo de 2020. HOY

El cuarto Perte VEC rechaza la solicitud de otros dos millones para la mina de litio de Cañaveral

Lithium Iberia ya ha recibido casi 34 millones de euros en anteriores convocatorias de este programa de ayudas europeas para el vehículo eléctrico gestionado por el Ministerio de Industria

Claudio Mateos

Claudio Mateos

Cáceres

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:12

El Ministerio de Industria y Turismo ha desestimado provisionalmente la solicitud de una nueva ayuda de dos millones de euros con cargo a la ... cuarta cuarta convocatoria del Perte VEC (vehículo eléctrico y conectado) realizada por Lithim Iberia para su proyecto minero de litio en la localidad cacereña de Cañaveral, en el yacimiento Las Navas. La empresa ya ha recibido 33,9 millones en convocatorias anteriores para la planta de procesado de hidróxido de litio vinculada a la mina.

