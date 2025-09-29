El cuarto Perte VEC rechaza la solicitud de otros dos millones para la mina de litio de Cañaveral

El Ministerio de Industria y Turismo ha desestimado provisionalmente la solicitud de una nueva ayuda de dos millones de euros con cargo a la ... cuarta cuarta convocatoria del Perte VEC (vehículo eléctrico y conectado) realizada por Lithim Iberia para su proyecto minero de litio en la localidad cacereña de Cañaveral, en el yacimiento Las Navas. La empresa ya ha recibido 33,9 millones en convocatorias anteriores para la planta de procesado de hidróxido de litio vinculada a la mina.

El Ministerio adjudicó de manera provisional el pasado viernes 27,3 millones de euros en subvenciones de esta cuarta convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado en su sección de baterías.

Lithium Iberia había vuelto a concurrir tras haber recibido 13,5 millones en la segunda convocatoria y 20,5 en la tercera, resuelta en enero de este año. El consejero delegado de la compañía, Ignacio Baños, ha indicado a HOY que en esta ocasión se habían presentado para tratar apurar las opciones de financiar «de forma residual» una parte de la maquinaria de la planta, en concreto un horno especializado, pero «con serias dudas» de que fueran a conseguirlo, ya que en realidad se trataba de una amplación de una solicitud anterior y era difícil que pudiera entrar teniendo en cuenta las bases de la convocatoria.

De hecho, en la resolución ministerial emitida el viernes se señala que el plan de inversión presentado por Lithium Iberia «es elegible, pero no financiable». La empresa no tiene intención de recurrir la decisión.

Proyectos aprobados

En concreto, los proyectos aprobados de manera provisional en esta cuarta convocatoria del Perte VEC son los presentados por Esonac Graphite Spain S.A., de Galicia (2.740.230 euros); Basquevolt, S.A., del País Vasco (6.148.113 euros); Gestamp Palencia, S.A., de Castilla y León (1.660.834 euros); Cummins New Power S.L.U, de Castilla-La Mancha (10.868.147 euros); Borgwarner Emissions Systems Spain, S.L., de Galicia (1.016.974 euros) y Micro Electrochemical Technologies S.L., de Castilla-La Mancha (4.890.072 euros). Todos ellos están relacionados con baterías para vehículos eléctricos.

Hay que recordar que el objetivo de este Perte es incentivar los planes de inversión dentro del campo de la producción de baterías y componentes de las mismas, destinadas al vehículo eléctrico y sus componentes, así como para la producción o recuperación de las materias primas destinadas a éstas.

La cuarta convocatoria del Perte VEC, dotada con 1.250 millones de euros, está gestionada por el Ministerio de Industria a través de la sociedad pública Sepides. La cifra de inversión total alcanzada por las tres convocatorias anteriores ha superado los 900 millones de euros.

Ignacio Baños considera ya agotadas las opciones de Lithium Iberia de obtener más finaciación mediante el Perte VEC. Recuerda si embargo que tienen intención de concurrir a los Incentivos Regionales, unas ayudas que se abonan una vez realizada la inversión, y están a la espera además de que se concreten las subvenciones de la Unión Europea a los proyectos mineros que han sido declarados estratégicos, como es el caso de la mina y planta de procesado de litio de Cañaveral.

En cuanto al estado del proyecto, Baños afirma que siguen en contacto con la Junta de Extremadura dentro del proceso de acompañamiento de la solicitud de pase a concesión que está tramitando el gobierno regional, que una vez obtenido supondría el permiso para iniciar la actividad.