La tercera fase contempla ampliar el recorrido turístico que discurre por encima de la muralla de Cáceres. Se incorporará al circuito la Torre de la Yerba (a la derecha de la foto). JORGE REY

La constructora Abreu ejecutará la tercera fase de la rehabilitación de la muralla almohade de Cáceres

El proyecto incluye ampliar el tramo visitable que da a la Plaza Mayor, abrir al turismo la Torre de la Yerba y reconstruir una parte de lienzo que hay en el Foro de los Balbos

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:06

La tercera fase de rehabilitación de la muralla almohade de Cáceres, una de las joyas de la Ciudad Monumental, ya tiene quien la ejecute. ... La constructora cacereña Abreu ha resultado ser la adjudicataria del concurso convocado por el Ayuntamiento de Cáceres, según ha anunciado este jueves el concejal de Patrimonio en el Ayuntamiento de Cáceres, Tirso Leal. Abreu, que ha llevado a cabo numerosas ejecuciones en el casco viejo de la capital, ha sido la única empresa que se ha presentado a la licitación. Hará las obras por 1,5 millones de euros (es el mismo presupuesto de salida de la convocatoria).

