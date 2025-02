«Por fin hemos conseguido un camión para llevar la ayuda desde Cáceres a Rivne»

Cristina Núñez Cáceres Viernes, 25 de marzo 2022, 17:48 Comenta Compartir

Feliz y con la voz alegre Krystina Mykulyak cuenta por teléfono que por fin ha conseguido un camión con el que va a poder trasportar hasta la ciudad de Rivne, en Ucrania, la ayuda que se acumula en las dependencias del colegio San Antonio. Se trata de decenas de cajas con medicamentos, alimentos infantiles y otros bienes de primera necesidad que han aportado particulares a través del llamamiento que hizo esta ucraniana residente en Cáceres al inicio de la guerra. La campaña se ha llevado a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Rivne, que se ha encargado de contratar este porte según ha explicado Mykulyak. El vehículo llegará esta noche a Cáceres y será cargado por voluntarios para iniciar ruta hasta Rivne.

El pasado martes se esperaba la llegada de otro camión para llevar a cabo el trasporte de estos bienes, una operación que no pudo culminar porque, después de que Krystina le ingresara un dinero al conductor para gasoil, este cortó todo contacto y no apareció, lo que hizo sospechar sobre la posibilidad de que fuera una estafa. En esta ocasión, indica esta mujer de 39 años que lleva ya ocho viviendo en la ciudad, ella no ha desembolsado dinero, sino que se ha ocupado el Ayuntamiento de Rivne de llevar a cabo la contratación de una empresa de logística. Confía en el conductor.

Según indican algunas organizaciones que están en el terreno hay dificultades para acceder al país con ayuda humanitaria, y muchos de los convoyes que llegan con material de distinto tipo se quedan en la frontera, mientras el país se queda desabastecido de bienes de primera necesidad. Krystina Mykulyak ha defendido que este material humanitario llegara a su ciudad, que se encuentra a 200 kilómetros de la frontera con Polonia y en donde el pasado 15 de marzo las tropas rusas derribaron la torre de comunicaciones, un bombardeo en el que murieron 20 personas. Aunque esta iniciativa solidaria la ha orquestado Krystina en solitario, ha contado con la ayuda del colegio San Antonio por ser madre de alumnos de este centro concertado. También ha colaborado la cofradía de la Salud. La recogida de víveres y de otros materiales solicitados se ha llevado a cabo gracias también a la participación de varios comercios de proximidad de Cáceres.

Temas

Atracos

Ucrania

Polonia

Cáceres