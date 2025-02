Condenan a una extremeña que humilló a las víctimas de ETA con sus mensajes en la red social X

Redacción Cáceres Domingo, 11 de agosto 2024, 12:56 Comenta Compartir

La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de prisión a una mujer de 64 años nacida en Alcántara (Cáceres) y residente en Iturmendi (Navarra) por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo mediante mensajes que publicó en la red social X (antes Twitter). La sentencia, que no es firme, recoge también una multa de 2.700 euros (seis euros diarios durante quince meses) y el pago de las costas, incluidas las de la acusación particular que ejerció el partido político UPN (Unión del Pueblo Navarro), que fue quien denunció el caso.

La condenada admitió los hechos, consistentes en la publicación en su cuenta de X de varios textos con contenido humillante para las víctimas del grupo terrorista ETA. Así, en agosto del año pasado emitió el siguiente mensaje (se omiten las faltas de ortografía que contenían este y los demás): 'La mayoría de muertos de ETA fueron policías, militares, políticos y ya sabemos por qué (debería haberse llamado 'accidente laboral)'. Tres meses después, este otro: 'Ni siquiera a las mujeres policías hay que violarlas, pero cuando lo hacían en comisaría con mujeres de ETA, muchas mirabais para otro lado o gritabais «a por ellas». ¿Entendeis los principios de unos y otros?'.

«Pocos se cargó ETA», afirmaba en uno de los mensajes que publicó

Al mes siguiente, la extremeña subió a la citada red social otro texto: 'Pocos se cargó ETA... Ahí iban a estar esos 'cagaos' con ETA... Una banda armada no se carga a un policía y militar porque sea hombre o mujer, se los carga porque son militares o policías... Pienso lo mismo, de hecho ETA es mi grupo armado favorito, y no me ando por las ramas'.

También con fotos

En enero de este año, emitió un mensaje más: 'Qué no, que por mucho que repitáis que ETA mataba por pensar diferente, no cuela. ETA, salvo algunas cagadas, iba a por las estructuras del Estado, y aunque os joda, la historia es la que es'. Ese mismo mes, publicó las fotos de dos asesinados por la banda acompañadas por el siguiente texto: 'Prococainómano y prosionista, queriendo dar lecciones'.

En opinión del tribunal, «todos estos mensajes evidencia una minusvaloración o descrédito de las víctimas produciéndose a través de los mismos un proceso de revictimización'. La acusada reconoció los hechos. La sentencia también recoge que los mensajes citados deben ser retirados de la red social en la que se publicaron. La sentencia puede recurrirse ante la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional.