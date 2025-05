Un concierto secreto y literatura púrpura en Cáceres

«Es impredecible, como buen genio. Y guadianesco, en función de sus pulsiones creativas o vaivenes anímicos». Así definía el periodista Fernando Neira en un ... artículo de 2020 a Javier Álvarez, joven cantautor en los 90 y ahora, ya cincuentón, un espíritu libre en el que no hay que rascar mucho para detectar su sensibilidad, su creatividad y su gracia. En efecto, como escribe Neira, no hay dos como él. El sábado pasado ofreció un concierto en el Ateneo de Cáceres dentro del festival de nuevo cuño Apalábrame, una interesante y original propuesta del ilustrador y cuentacuentos Patxidifuso y el Ayuntamiento de Cáceres que gira en torno a la palabra en muchas de sus con notaciones. El artista madrileño vino a la ciudad gracias al músico y poeta Niño Índigo, que le precedió en el escenario con sus canciones y poemas, una verdadera caricia.

Álvarez repasó su trayectoria con temas conocidísimos como 'La edad del porvenir' o 'Sunset Bulevar', de sus primeros discos, y cosas más recientes como 'El mar', de su álbum 10, además de temas inéditos. Pero lo mejor llegó cuando Javier Álvarez dejó de lado su faceta de cantautor y tomó el rol de bailautor. Sí, bailó e hizo bailar y como si fuera un karaoke con amigos y puso a todo el mundo en pie con una canción de Daft Punk como broche.

Fuera ya del festival al día siguiente ofreció un formato en que se siente cómodo. Se trata de conciertos domésticos que habitualmente hace en su casa de Madrid. En esta ocasión lo hizo en una casa en la avenida Hernán Cortés. Interpreta canciones de un disco que no está editado y el concierto transcurre durante el tiempo en el que se produce el atardecer, con luz natural, hasta que anochece. De esto no hay foto, porque prefiere que sea algo verdaderamente fugaz e inaprensible. Nos enrocamos muchas veces en que hay que irse a lugares más grandes para encontrar propuestas culturales interesantes o que Cáceres no es sitio para el underground, pero sí. Solo hay que estar atento.

Ese mismo sábado en el hotel Don Manuel tenía lugar la presentación de un libro. Se trata del libro 'Púrpura' de Belén Iglesias, licenciada en Ciencias Económicas que se dedica al sector empresarial y a la docencia. «'Púrpura' nos habla de la vida de una mujer como tantas, que desde su adolescencia se enfrenta a circunstancias que consiguen sacar lo mejor y lo peor de sus sentimientos», cuenta la cubierta del libro.

La semana ha sido rara, con los festivos y laborables sola pándose. Un puente doble y a la carta que ha restado un poco de brío cultural a estos días. La sala Boogaloo programa sin verse demasiado condicionada por el día de la semana que sea. El pasado jueves tuvieron un concierto del grupo 'The Tumbles'. Se trata de una formación holandesa de rock procedente de Gouda, en los Paises Bajos. En 2019 publicaron su primer album 'Don't You Want To Know The Tambles?' con el sello cacereño Bickerton Records, que les sirvió para llevar a cabo giras por Holanda y España. Su segundo álbum 'Scraping By'. Ponen en práctica una mezcla de muchos estilos con un sonido «totalmente contemporáneo», dicen los expertos. Ayer también hubo concierto en el Boogaloo. Estuvo el grupo Atlántida Rock Band.

Más cosas en esta semana margarita (hoy sí, hoy no...). El siempre inquieto creador Emilio González ha inaugurado una nueva muestra. Se trata de 'Platos de porcelana' y es precisamente eso, una vajilla decorada con hojas. Tal y como cuenta en el 'flyer' de la muestra un día caminando con sus amigos se encontró una caja de platos en un contenedor. «En seguida me cercioré de que eran antiguos, sobre todo por el sello de los platos: China opaca, Santander. Volví a entusiasmarme con los platos, dibujar las hojas con sus frutos', explica. «Ahora, gracias a mi amigo y comisario Víctor González, tengo la ocasión de presentarlos en este magnifico escaparate». Se trata de la cafetería Acuario, en la céntrica Avenida de España. Hay algarrobo, biloba, hoja de papaya, frijoles, prunus, laurel, cerezas y madroños, entre otras muchas especies.

Nos vamos de la recreación de la naturaleza a la poesía. Ayer viernes en el Ateneo de Cáceres se presentó el poemario 'Curriculum', de Azahara Palomeque. En palabras de la autora esta obra «es una crítica a la meritocracia y la cultura laboral dañina». Palomeque, que estuvo acompañada en esta presentación por la poeta Carmen Hernández Zurbano es también periodista. Ha ofrecido recitales poéticos en varias universidades americanas, en la Biblioteca Pública de Nueva York y la Free Library de Filadelfia, el Instituto Cervantes de Nueva York, así como en la Feria del Libro de Madrid, la de Badajoz y el Café Libertad, entre otros.

De la poesía a las artes escénicas. Ayer fue un viernes muy teatral. En el Gran Teatro de Cáceres pudo verse la obra 'Prime, el cristal y la hiena', de Simón Ferrero e Isabel Martín. En Maltravieso, la activa sala alternativa de la ciudad se representó 'Lear en las catedrales'. Teatro, la vida es puro teatro. A terminar bien esta semana de puente, o de puentes en los que la lluvia nos han regado de lo lindo.