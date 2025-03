Las comparsas se echan a la calle en Cáceres para despedir el Carnaval

Las comparsas se han echado este martes de Carnaval a la calle en Cáceres para despedir la fiesta. La lluvia ha respetado la celebración, ... que se ha desarrollado por el centro, desde Cánovas hasta la Plaza Mayor. Ha sido el segundo desfile, tras el que tuvo lugar el pasado sábado por la tarde. En esta ocasión se ha acortado el recorrido, que arrancó a mediodía con buen ambiente en la zona alta del bulevar de la Avenida de España. Si en el del sábado encabezaba el séquito repleto de disfraces y motivos carnavaleros la agrupación de la Princesa Mansaborá, hoy el encabezamiento correspondía al Al-Qázeres. Fue el gran triunfador en el concurso de premios, al obtener la principal distinción. Sus trajes montehermoseños han causado sensación y esta vez abrían un desfile que cientos de cacereños no se han querido perder y que ha sido el eje central de la despedida del Carnaval en Cáceres.

Ampliar Los de Al lío, en la Plaza Mayor. ARMANDO MÉNDEZ

No llovía cuando las comparsas desfilaban por la Fuente Luminosa, pero tampoco hacía frío. La mañana amenazaba agua aunque esta no llegó hasta bastante después, ya con el pasacalles completo. El ritmo fue lento, acompasado, como para disfrutarlo sosegadamente. Tanto que desde que la Banda del colorete enfilaba la intersección con Antonio Silva hasta que pasó por el mismo punto la siguiente agrupación, en este caso Takicardia, habían transcurrido ya unos 10 minutos.

Percusión

A las 12 y media de la mañana el desfile ni siquiera había pasado todavía por San Antón, donde Juan Cambero al mando del vehículo de ARA y la Policía Local abrían paso. Los del colorete se han llevado este año el segundo premio. Este martes volvieron a mostrar sus alas de dragón con colores extremeños. Las mamás paseaban a sus bebés disfrazados en carritos tuneados con motivos cacereños. La percusión lo podía todo.

Ampliar Colas para probar las sardinas. ARMANDO MÉNDEZ

Por delante andaban los de Al lío. Un ejército egipcio ha sido este año su referente. Se llevaron el tercer premio. Las miradas se concentraban en una soldadera multicolor que se movía al ritmo de Played A Live, con el Bongo Song de Safri Dúo. Mansaborá, la asociación vecinal de Cáceres el Viejo y sus comecocos, la Montaña y María Auxiliadora cerraron un desfile en el que no estuvieron todos pero que contribuyó a dar vistosidad al último día de la fiesta.

«Ha sido un estupendo carnaval. La gente ha participado y el colectivo de la Asociación Cáceres de Carnaval ha trabajado bien, con una buena coordinación con el Ayuntamiento. La idea es ir a más en próximos años», analizaba a pie mismo del desfile Jorge Suárez. El concejal de Cultura acudió acompañado por su compañero Tirso Leal, edil de Urbanismo.

Con la llegada de las comparsas a la Plaza era la hora del Entierro de la Sardina. Se acercaba el momento de la comida y los asistentes demostraron tener apetito. Largas colas protagonizaron el acceso a la carpa. Allí había doble variedad, por un lado con una gran paella y por otro con las clásicas sardinas. Nadie quería irse de allí sin picar algo. Desde la Policía Local reseñan que el Carnaval ha transcurrido con normalidad y sin mayores incidencias. No se han llevado a cabo finalmente las mediciones de ruido que se habían reclamado en la carpa, que ha cumplido con la previsión de bajar el volumen en las últimas horas de la madrugada. El control de ruidos, no obstante, también requería una medición previa de la misma zona que en este caso no se había hecho, subrayan fuentes del cuerpo policial. La última función en la carpa de la Plaza debe poner el punto y final a medianoche como muy tarde.