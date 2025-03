Los cacereños también tienen ganas de Carnaval

El Carnaval cacereño resiste a la lluvia, al frío y a su mala fama. Porque la tradición dice que aquí eso de disfrazarse en febrero ... no es tan sonado como ir de procesión en Semana Santa.

Este sábado, más de 600 figurantes, una docena de comparsas y centenares de personas en las calles dieron colorido al desfile. Si la visión más pesimista se asocia a la idea, tantas veces repetida, de que los cacereños no quieren Carnaval, los hechos también enseñan lo contrario. A fin de cuentas, las cosas han ido cambiando con el paso de los años, cuando la referencia, también aquí, era Badajoz. O municipios más cercanos que han venido apostando por esta celebración, como Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres o Malpartida, que ya ultima los detalles para su gran pedida de la patatera del martes. Ni la previsión de lluvia ni las bajas temperaturas pudieron con las ilusiones de los más animosos, y eso que apenas una hora antes del comienzo el agua ya caía sobre la capital. También lo había hecho por la mañana, de forma intensa aunque intermitente, justo cuando tocaba caldereta extremeña en la carpa de la Plaza.

Hace solo 12 años el único contenido de estas fechas era la histórica fiesta de las Lavanderas. Eso y poco más, con algún valiente disfrazado por Cánovas o en los barrios y los más pequeños intentando mantener la estela. «Muchos se van fuera. Si Cáceres quiere tener un gran Carnaval debe organizar un programa atractivo y que el martes sea festivo», explicaba en 2018 Enrique Sáez, el responsable de la tienda a la que los vecinos acuden sin falta en busca del disfraz de turno. El templo de las caretas y las máscaras está en San Francisco, en Kike's.

Ayer sábado, poco después de mediodía, Enrique no podía ni ponerse al teléfono. «Tenemos esto lleno. No paramos. Todo el mundo quiere su disfraz», justificaba una voz al otro lado del teléfono. Se acabaron los tiempos de penurias y hastío en los que solo los más atrevidos se disfrazaban. El desfile de ayer pone en valor el trabajo de meses de quienes están detrás de las comparsas.

La previa del fin de semana la abrió Carlos Gata. Fue el viernes noche con la carpa repleta de público. El popular imitador extremeño hizo las delicias de los asistentes. Suyo es el repertorio completo de una veintena de personajes. Uno de los momentos culminantes de la noche fue cuando sonó el himno cacereño del Redoble.

La previsión de lluvia hizo temer lo peor pero las comparsas tenían decidido que saldrían y a las 19.45 entró la primera en la Plaza

El IES Al-Qázeres logró el primer premio del desfile. El segundo fue para la Banda del Colorete y el tercero para Al Lío

Cáceres vivió el sábado de Carnaval con toda la intensidad que pudo. Lo hizo a primera hora en la Plaza Mayor, donde se ha montado una gran carpa, precisamente una de las demandas que en su día ya hizo la asociación Cáceres Carnaval, decisiva en el auge que ha venido tomando la fiesta. «La gente está animada. Salimos sí o sí. No nos importa la lluvia», destacaba por la mañana Marisa Iglesias, una de las impulsoras del resurgir de la celebración. Y eso que para ella no están siendo días tan bonitos. Su comparsa, el Jaleo, este sábado no salía por primera vez en 35 años.

«Imagina cómo me siento. Quedábamos muchos menos y no ha podido ser», lamentaba. El desfile miraba al cielo y desafiaba el mal tiempo. La lluvia caída justo antes hizo temer lo peor. Sin embargo, a las seis de la tarde los componentes de las 12 agrupaciones participantes tomaron la salida en Ronda de la Pizarra. Allí se recuperaba el lugar de salida original. Fueron más de dos horas de paseo callejero, con sonrisas, música y buen ambiente en un recorrido que avanzó por Moctezuma, Antonio Hurtado y enfiló por Cánovas hacia la Plaza Mayor, punto de llegada para la fiesta final y la entrega de premios a las mejores comparsas.

La comitiva la iniciaba Princesa Mansaborá. seguida por La Banda del Colorete, la popular Takicardia, que ya sabe lo que es salir triunfadora del Carnaval cacereño otros años, y los vecinos de Cáceres el Viejo, participativos donde los haya.

El rojo de Mansaborá lucía por Isabel de Moctezuma sobre las 18.23. Hubo que esperar 45 minutos a que por ese mismo punto pasase la agrupación que cerraba el desfile, Mario Kart. Justo por delante de ellos habían desfilado la AMPA del Nuestra Señora de la Montaña. María Auxiliadora, Al Lío, Espacio Bambú, Tetris, la AMPA del Licenciados y Al-Qázeres.

Eran llamativos los trajes con emblemas cacereños y alas de dragón con la bandera de Extremadura de la Banda del Colorete. De casco, la torre de Bujaco, la cabeza del dragón y una espada que podría ser la de San Jorge. Una original mezcla en clave 'catovi' que se completaba con las mismísimas castañuelas y el Redoble. En el desfile se pudieron ver madres con los carritos de bebé. Todos perfectamente uniformados para la ocasión, aunque el cansancio pasase factura y no evitase que algunos cayesen dormidos. No fueron los ganadores pero sí lograron un meritorio segundo puesto en el concurso de comparsas.

El triunfador del sábado de Carnaval fue el modernísimo traje regional del IES Al-Qázeres, distinguida por el jurado como la mejor comparsa. Al Lío se quedó con el tercer puesto.

Magos

Takicardia fue cuarto. Lució el espectáculo de los Magos del paraíso con trajes dorados y tiras multicolor sobre los hombros. La comparsa la cerraba 'la fiera', segunda distinción individual tras el traje de montehermoseña.'Parecía una carantoña despistada.

El quinto galardón fue para la AMPA del María Auxiliadora, con sus integrantes exhibiendo un peculiar piano. «Ya ganamos otros años», recordaba Agustín, uno de los padres que se implica el la organización cada año.

La música de Chayanne amenizaba el paso de los vecinos de Cáceres el Viejo, las hadas de blanco de Bambú y los guiños infantiles del Licenciados, con el 'supercalifragilístico' de fondo, dieron forma al desfile. Se habilitaron tres puntos de preferencia para personas con movilidad reducida en Moctezuma, Antonio Hurtado y la Avenida de España y hubo un tramo sin ruido en San Antón. A las 19.45 horas llegaba la primera comparsa a la Plaza Mayor.

Allí la imagen de unas adolescentes disfrazadas de policías se mezclaba con la de varios agentes que hacían la cobertura de una cita en la que los cacereños muestran, poco a poco, que también tienen ganas de Carnaval.