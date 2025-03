La Comisión Jurídica rechaza que la Junta anule el contrato para la reforma de La Laboral de Cáceres

Manuel M. Núñez Cáceres Lunes, 13 de febrero 2023, 07:14 Comenta Compartir

La Comisión Jurídica de Extremadura no avala la rescisión del contrato entre la Consejería de Educación y Empleo y la constructora a la que ... se adjudicó la obra del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Universidad laboral de Cáceres. Ese contrato se firmó en agosto de 2021, pero en marzo del año siguiente la administración regional se dirigió a la empresa para consultarle si tenía o no intención de acometer el proyecto además de reclamarle que acreditase las razones por lo que no había comenzado la actividad después de casi cinco meses desde la firma del acta de replanteo. La obra debía durar seis.

Sector La coyuntura que afecta al sector de la construcción, con incremento de costes y encarecimiento general de materiales tras estallar hace un año la guerra de Ucrania hace que este sea uno de los proyectos que se han visto afectados. La dirección facultativa propuso en mayo «la rescisión de la contrata ante el incumplimiento» del pliego de cláusulas administrativas. Se trata de una intervención esperada desde hace años para afrontar las reformas necesarias para acabar con las humedades que sufre el centro educativo. Al concurso convocado en 2020 por la Consejería de Educación concurrieron 19 empresas. La adjudicación fue para Sehuca Construcciones y Servicios SL-Eulogio Viñal Iglesias SA, por 1,6 millones de euros. Aunque la constructora presentó alegaciones a la resolución contractual de la administración, la jefatura provincial de Obras y Proyectos de Cáceres propuso seguir adelante con la misma el pasado mes de septiembre, a la vez que planteó «la incautación de la garantía» para cubrir las «indemnizaciones y daños ocasionados» por el parón de la obra. La propuesta de la jefatura de Obras de Educación era resolver el contrato e incautar la garantía para cubrir daños y perjuicios Tras nuevas alegaciones y trámites de audiencia, la propuesta de resolución de contrato se reafirmó desde la administración autonómica el pasado diciembre, de nuevo con la propuesta de incautar la garantía y «sin perjuicio de la existencia de la responsabilidad del contratista –se apunta– en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada». El 19 de diciembre se pidió dictamen a la Comisión Jurídica de Extremadura sobre ese expediente de rescisión de contrato. Se trata de un órgano consultivo, cuyos pronunciamientos suelen ser un último paso antes de que el asunto en cuestión finalice su recorrido en vía administrativa o incluso acabe en los tribunales. En este caso, la conclusión de la citada Comisión es que a la fecha de emisión de su dictamen, el pasado 18 de enero , el procedimiento «se encuentra caducado» tras haberse superado el plazo de seis meses que marca la ley. Concluye que «debe declararse la caducidad» del mismo pese a que la Consejería de Educación y Empleo puede iniciar un nuevo expediente. La cuestión de fondo es cómo queda la obra en cuestión, prevista para la sustitución de las cubiertas y carpinterías afectadas en La Laboral. Alza El pasado noviembre, HOY ya informó de que Educación estaba revisando al alza hasta 35 contratos para evitar la paralización de iniciativas en marcha. El objetivo, entonces, era evitar que tuvieran que salir de nuevo a concurso, con el consiguiente retraso. Esa medida sirvió en algún caso, pero el de La Laboral era especial. «A las empresas adjudicatarias no les salen las cuentas y las obras no han seguido adelante», explicaba la Junta. Proyectos de referencia en Cáceres como el del nuevo colegio de Proa, en Casa Plata, con seis millones de euros, también han resultado fallidos hasta ahora. La constructora llegó a reiniciar los trabajos, pero fue en vano. La intención de Educación, ya a finales de 2022, era volver a contratar ambas obras tras llegar a un acuerdo. De momento, no se han dado nuevas fechas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión