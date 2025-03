El comisario de Cáceres Abierto: «Nos han censurado por intervencionismo político»

'Utopismo, colapso y reconstrucción' es el lema sobre el que gravitan las intervenciones de Cáceres Abierto. La bienal de arte contemporáneo siempre suele ... llevar del brazo la polémica por el atrevimiento de ciertos montajes que generan debate social, pero en esta cuarta edición la controversia ha nacido antes incluso de ser las obras instaladas. El comisario de este certamen, Julio Vázquez, ha denunciado la «censura por intervencionismo político» que ha aplicado el Ayuntamiento de Cáceres para no permitir la colocación de dos obras y los límites impuestos por la ley electoral, que han condicionado otra obra.

El caso más llamativo es la instalación 'Hidropolíticas de la Ribera del Marco', del artista Santiago Morilla, que no ha podido colocar cuatro carteles, uno en la charca del Marco y en tres de las fuentes de este entorno debido a la negativa del Ayuntamiento. En ellos, y tras un análisis químico e informes técnicos lanza las siguientes preguntas: «¿Cómo han llegado los coliformes que ahora nadan en Fuente Rocha?, «¿Cuánto cromo y manganeso estás bebiendo aquí en Fuente Fría?», «¿Por qué hay tantos sulfatos en las aguas de Fuente Concejo?» y «¿Por qué el agua de la charca del Marco sabe a plomo y cianuro?». Bajo estos interrogantes incluye una relación con los datos que se ha encargado de recabar una empresa colegiada, aporta Morilla. «Lo único que hago es visibilizar los datos, no estoy tomando partido ni diciendo lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, no es mi cometido», explicaba este viernes un artista, que confesaba que es la primera vez que le sucede algo similar. «No ha habido un comunicado ni una información directa, solo sé que a través de los comisarios han denegado el permiso, pero no hay una razón que se me haya transmitido, los permisos se denegaron cuando vieron la formalización de la obra».

Los carteles que deberían estar en la Ribera del Marco pueden verse junto con otras obras de la bienal en la sala El Brocense, junto con un video. Morilla no quiere hablar de «censura», pero sí considera que los carteles «están secuestrados, en un sitio fuera de contexto, oculto e inaccesible, no tiene sentido». Además de esta intervención en la Ribera del Marco este autor también cuenta con otra similar en los Barruecos que sí ha podido ser instalada.

El Ayuntamiento de Cáceres niega que se está aplicando censura en esta obra y argumenta que evitan que crear «una alarma social» ya que no se explica que es una obra de arte contemporáneo. Por otro lado indican que es sabido por toda la población el estado de las aguas del Marco, y que hay transparencia sobre sus indicadores, que se publican una vez al mes.

Banderas

Otra de las instalaciones que no ha podido ser puesta en el lugar previsto es una parte de la obra de 'MaisMenos', la que estaba pensada para la fachada del Ayuntamiento de Cáceres. Se trata de unas banderas de color rojigualda que se convierten en «un elemento de señalización para compendiar situaciones tanto locales como globales reseñables», indica el díptico informativo de la bienal. En la sala El Brocense una pantalla explica los motivo. Se indica que la instalación surgió de los talleres ciudadanos que se llevan a cabo dentro de esta bienal. Durante el montaje de Cáceres Abierto la mayoría de los mástiles fueron instalados en su localización, pero «problemas técnicos y de autorización» obligaron a retirarlos, «problemas», dicen «que podrían resolverse después de las elecciones». Las banderas restantes «se han colocado alrededor de la ciudad y en la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura sin conocimiento del Ayuntamiento». A este respecto, el Consistorio ha explicado que no ha sido posible por incompatibilidad de uso de los propios mástiles, ya que a lo largo de la celebración de Cáceres Abierto tendrá lugar otros eventos como el Día de Europa o la constitución de los ayuntamientos.

«No ha habido un comunicado ni una información directa, solo sé que a través de los comisarios han denegado el permiso Santiago Morilla Autor de una obra que no ha podido ser instalada

«Los artistas no somos un partido político y no podemos ser instrumentalizados por las instituciones» Alonso Gil Artista de Cáceres Abierto

Otra de las obras que no podrán verse como las ideó su artista es Alonso Gil. Su intervención se llama 'Canterminación, nuevas mineras' y se trata de un carro que circula por la calle con cantes compuestos para la ocasión. Son letras compuestas por los poetas David Eloy Rodríguez y José María Gómez, y han sido grabados por la familia Cantero (Eugenio y Miriam), descendientes de mineros de Aldea Moret. Las letras se han imprimido en tarjetas para repartir al público, pero debido a la ley electoral no todas se podrán entregar antes del 30 de mayo. «Los artistas no somos un partido político y no podemos ser instrumentalizados por las instituciones», destacaba este viernes Gil. Las letras «censuradas» son las que hacen alusión al Medio Ambiente, al cambio climático y a la madre tierra. «Pero están hechas desde el sentir flamenco, no son una cosa perturbadora».