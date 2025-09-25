Comienza la retirada de los símbolos franquistas del edificio sindical de Cáceres Colocan los andamios en la fachada lateral que da a la calle Ciriaco Benavente, donde está el escudo del Sindicato Vertical; también está prevista la eliminación del símbolo de la Falange de la fachada principal de este céntrico inmueble

María José Torrejón Cáceres Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:46

Tras años de reiteradas peticiones por parte de la asociación extremeña de memoria democrática Amececa, acaban de comenzar en pleno centro de Cáceres los trabajos para retirar los símbolos franquistas del conocido como Edificio de los Sindicatos. Se trata de una de las huellas más visibles que quedan en la capital cacereña.

La obra está promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, propietaria del inmueble, situado en la esquina de la avenida Clara Campoamor con la calle Ciriaco Benavente, frente a Múltiples. La empresa RC Obras es la encargada de ejecutar estos trabajos, cuyo presupuesto es de 47.569 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución es de 60 días.

Los primeros pasos dados hasta ahora han consistido en la colocación de los andamios. La estructura se ha comenzado a montar en la fachada lateral, la que da a la calle Ciriaco Benavente. En este muro hay tallado el escudo del Sindicato Vertical. También está prevista la eliminación del símbolo que hay en la fachada principal, el escudo de Falange con el yugo y las flechas. En ambos casos los elementos serán sustituidos por placas de granito. Estas obras salieron a licitación el pasado mes de marzo por 51.659 euros (IVA incluido). Se han adjudicado por 4.000 euros menos.

La actuación tiene un plazo de ejecución de 60 días y contempla la sustitución de los símbolos franquistas por placas de granito

Se trata de una vieja reivindicación de Amececa. En octubre de 2018 ya pidió su eliminación al subdelegado del Gobierno en Cáceres. Durante los años 2019, 2020 y 2021 comunicó a diversos representantes institucionales que el mantenimiento de dichos símbolos suponía «un claro incumplimiento» de la entonces denominada Ley de Memoria Histórica, y además les recordó el acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2008 por el que se dictaban instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado y sus organismos públicos dependientes. A pesar de ello, no se adoptó medida alguna desde dichas instituciones públicas para la retirada de dichos símbolos.

En enero de 2022 la asociación se dirigió por escrito a la ministra de Trabajo y Economía Social solicitándole que se tomaran las medidas oportunas a la mayor brevedad posible para que se retirasen los símbolos mencionados. En octubre de ese año entró en vigor la nueva Ley de Memoria Democrática, norma legal que «dejaba claro el papel de las administraciones públicas respecto a la simbología contraria a la memoria democrática», si bien tampoco ese año hubo avance alguno.

Imagen ampliada del escudo de Falange con el yugo y las flechas que hay en la fachada principal del edificio sindical.

Durante 2023 y 2024, la asociación continuó trasladando al Ministerio de Trabajo y Economía Social su reivindicación y realizando diversas iniciativas. Fruto de ello, el pasado 29 de octubre de 2024 representantes de Amececa mantuvieron una reunión en Cáceres con el oficial mayor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la que se le informó de «la voluntad de dicho ministerio de retirar los símbolos franquistas aquí aludidos antes de que finalizara el primer semestre de 2025».

Actuaciones pendientes

El pasado mes de marzo, cuando se licitaron las obras que ahora han comenzado a ejecutarse, Amececa recordó en un comunicado que todavía hay símbolos en Cáceres que deben ser retirados. Se refirió, en concreto, a las placas metálicas del antiguo Instituto Nacional de Vivienda franquista y a la Cruz de los Caídos.

Por otro lado, hay que recordar que la Concatedral de Santa María de Cáceres sigue mostrando en su fachada el relieve dedicado a José Antonio Primo de Rivera de la Concatedral de Santa María de Cáceres, cuya eliminación está prevista dentro del cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Hace cuatro años se anunció su eliminación. Pero lo cierto es que la retirada todavía no se ha ejecutado. «Ya informamos en su momento que el diálogo está establecido entre el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica y el Cabildo. Hay un intercambio epistolar, que es hasta donde yo sé, con la disposición que siempre hemos mostrado para acatar las leyes y cumplirlas. Sin problema», dijo el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, en noviembre de 2024. El prelado recordó que Patrimonio también está implicado en esta operación al tratarse de una intervención en un bien de interés cultural (BIC). «Tiene que ver cómo se puede hacer la intervención. Está en proceso», aseguró tras ser preguntado por este asunto.

Relieve de José Antonio en la fachada de la Concatedral de Santa María de Cáceres.

Según recogió este diario en una información publicada en 2023, el Obispado había remitido una carta al Consorcio Cáceres Ciudad Histórica para que resolviera unas cuestiones planteadas por la Diócesis para saber cómo se va a eliminar este relieve. La eliminación de la inscripción dedicada al fundador de la Falange se anunció hace cuatro años por el entonces concejal de Patrimonio, José Ramón Bello. El Consistorio cacereño tenía reservada una partida de 3.000 euros para ejecutar esta acción.

La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, que sustituyó a la Ley de Memoria Histórica, vigente desde 2007 llevó al Obispado a crear una comisión para estudiar su impacto en toda la Diócesis, presidida por el vicario general, Diego Zambrano.

La inscripción realizada en la Concatedral de Santa María se llevó a cabo con hendiduras en la piedra. Se trata de un ejemplo del nacional-catolicismo, que fue el principio que rigió el régimen franquista. La Iglesia prestó las fachadas o los laterales de los templos para rememorar figuras como por ejemplo la del «ausente», que era como se conocía a Primo de Rivera tras su ejecución en 1936.