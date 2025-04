El comercio y la hostelería crecen en las zonas peatonalizadas de Cáceres

El eje de San Antón-Parras y Clavellina está patas arriba y es por una buena causa, o al menos por un motivo que se ... supone que mejorará la movilidad y la vida ciudadana en Cáceres: la peatonalización, crear espacios donde las personas puedan transitar sin ser arrinconadas por los coches. Con esa obra las áreas peatonalizadas fuera de extramuros suman un total de 3,5 kilómetros, una tendencia imparable a nivel global.

Cáceres tiene ya la suficiente experiencia como para medir los efectos de la peatonalización. San Pedro de Alcántara se ha convertido en el mayor ejemplo de esa corriente urbanística de dejar el centro de la ciudad despejado de coches. Las obras de esta vía concluyeron en 2015, ocho años en los que su esencia ha ido transformándose. Eduardo Álvarez es el gerente del Gran Café, uno de los negocios históricos de esta calle. La cafetería cumple 40 años este 2023. Para Álvarez no hay duda de que la peatonalización no solo de San Pedro de Alcántara sino también de vías radiales como Santa Joaquina de Vedruna y la zona de los Obispos ha favorecido a este entorno. «Es positivo en ciudades pequeñas como Cáceres», señala este empresario. El Gran Café dispone desde la apertura de la calle de una gran terraza, y son muchas las firmas de hostelería que han anidado en esta vía de la ciudad al calor de los veladores.

«No hemos doblado las ventas, pero hemos mejorado» Cristina Herreros de Tejada Boutique Closer

«En Gómez Becerra se han cumplido las expectativas» Isabel Lázaro Tienda de menaje La luna

«En ciudades pequeñas como Cáceres es un acierto» Eduardo Álvarez Gran Café

Cristina Herreros de Tejada es la dueña de la boutique Closer, situada también en San Pedro de Alcántara desde antes de la reforma. «Hay gente que no es muy partidaria, pero yo creo que sí, se ha creado mucha terraza desde que abrió y eso anima mucho». Las críticas, estima, vienen de personas que dicen que la calle tenía antes más paso de personas. «Yo creo que no es así, la calle es más ancha y la gente está más dispersa, pero hay más movimiento, no es que haya doblado las ventas, pero ha venido bien», señala esta comerciante de textil femenino.

A pesar de que la hostelería gana peso en esta calle, esta comerciante remarca que se han mantenido las firmas clásicas del entorno como Adolfo Domínguez y Roberto Verino y que se han abierto otras tiendas como Sana Locura, un 'mix' entre cafetería y panadería con productos para celiacos.

Otra de las grandes áreas comerciales recientemente peatonalizadas es el tramo de Gómez Becerra entre la calle Eladia Montesinos y Avenida de España. Hace dos años se completó esta obra, largamente demandada por los comerciantes de la zona. Isabel Lázaro es la presidenta de la asociación de comerciantes de la zona. «Se está cumpliendo las expectativas, hay un pequeño problema con las personas que piensan que todavía tienen que ir hasta la puerta de la tienda con el coche, pero eso hoy de día es inviable», indica esta comerciante, dueña de 'La Luna', un histórico negocio de menaje de cocina y para el hogar que llevó a cabo una reforma profunda en sus instalaciones, lo que cree que también ha influido. «El hecho de que se pase andando da mucha visibilidad a los locales, porque los coches aparcados la quitaban».

Hay varios estudios que relacionan peatonalización e incremento del negocio. Uno de ellos es 'Peatonalización de calles en distritos urbanos, impacto económico en las ciudades españolas' , elaborado hace dos años por investigadores de la Universidad de Tokio y el MIT y que concluye que, a mayor cantidad de zonas peatonales mayor volumen de ventas en los negocios cercanos.

En Cáceres se pueden encontrar contraejemplos de que la ecuación no siempre funciona, como el eje Moret-Pintores, en donde cuatro de cada diez locales están vacíos.

Para José Antonio Ayuso, líder del movimiento vecinal de Cáceres, la peatonalización «tiene sus pros y sus contras» y considera que hay zonas en las que la afluencia de tráfico rodado mejora el nivel de negocio. Pone el acento en la necesidad de pensar en el peatón con zonas de sombra y bancos donde se pueda sentar sin necesidad de consumir y reflexiona sobre la posibilidad de que la peatonalización no llegue solamente al centro, sino que pueda ser un recurso para los barrios.