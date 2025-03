Comerciantes y hosteleros de la Plaza Mayor de Cáceres critican el retraso en el inicio de las actividades navideñas

Cristina Núñez Cáceres Martes, 10 de diciembre 2024, 08:00 Comenta Compartir

La sombra del gran abeto navideño se alarga sobre la superficie de una Plaza Mayor que en 2023, a estas alturas, bullía de actividad con ... la pista de hielo como gran atracción, un mercado y otros reclamos lúdicos. La imposibilidad de montar este año el espacio para el patinaje (al no poder hacerlo el promotor del año pasado debido a las deudas contraídas con el Ayuntamiento y al no presentarse ninguna empresa al concurso público abierto), ha obligado a los responsables municipales a buscar in extremis un plan b para que la Plaza siga siendo el centro de la Navidad cacereña como pretenden. El día 29 se inauguró el encendido y desde el 2 de diciembre funciona el mercado de Cánovas, que cuenta este año con una carpa para la animación literaria, pero el resto de la programación aún no se ha dado a conocer. El año pasado fue el 7 de diciembre cuando se anunció el cartel navideño, que se diseminó también por los barrios.

Mientras tanto, comerciantes y hosteleros de la Plaza Mayor esperan a que se anuncie la programación navideña y la animación con la que contará este entorno. «Se nota que no hay nada, dicen que van a poner cositas para niños, pero ya vamos tarde, están todos los sitios a tope excepto aquí», aprecia Gema Carrero, la dueña de Artemura, una tienda de artesanía, decoración y regalos en la calle Pintores, que reclama una mayor previsión para que el periodo navideño sea próspero a nivel económico. Comerciantes de la zona han propuesto al Ayuntamiento, indica, «sacar a la calle unas mesitas en la zona centro, una especie de mercadillo el sábado antes de Navidad». Ampliar Gema Carrero, dueña de la tienda Artemura. JORGE REY Desde el restaurante la Minerva Francisco Rubio también critica que Cáceres esté muy lejos del furor navideño que ya hace días que está instalado la mayoría de las ciudades españolas. «A nivel nacional solo hay que ver cómo está todo el mundo con la Navidad y nosotros a la espera», señala. «La Plaza Mayor está desolada para estas fechas», observa, aunque reconoce que el puente ha sido muy positivo y que la ciudad, nuevamente, se ha llenado de turistas. «Esperemos que pueda haber algo, si no las Navidades no se esperan buenas por aquí», añade este hostelero, a quien sí le gustaba la pista del hielo. «Yo estoy a favor de cosas que atraigan a gente a la Plaza y que sea como cualquier ciudad de España». «El puente ha sido bueno, pero la Plaza Mayor está desolada para ser Navidad» Francisco Rubio La Minerva «Tenemos muchos días por delante, tiene que haber algo que atraiga a los cacereños» Sheila Serrano Zeris Coffee «Aquí de momento no se ve nada, no hay movimiento», señala Emilio Rey, de la cafetería El Pato. Él también permanece a la espera del anuncio del Ayuntamiento, aunque no idealiza lo que hubo el año pasado. «La pista de hielo no daba negocio a la hostelería de la Plaza Mayor, pero sí ambiente, aunque también hay gente que protesta, hay vecinos que les molesta el ruido, el frío, se pierden las vistas...», detalla dando cuenta de la controversia que genera una atracción con luces y sombras. «Ya estamos a día 9 y no sabemos qué va a pasar», reflexionaba ayer Sheila Serrano, camarera de la cafetería Zeris Coffee. El puente de la Constitución funciona solo, da a entender, pero «hay muchos días por delante ahora y tenemos la incertidumbre sobre qué es lo que va a haber». Hace hincapié en la importancia de que exista alguna actividad que atraiga al cacereño, poco dado a transitar por la Plaza a no ser que tenga algo que ver o que hacer allí. Piensa, sobre todo, en las familias con hijos pequeños y en las muchas horas de tiempo libre de las vacaciones.

