Cáceres corre el riesgo de quedarse sin pista de patinaje

«Tenemos que esperar a ver si hay ofertas. Si se reciben propuestas se convocará una mesa de contratación de manera inminente«. Así ha ... explicado esta mañana el portavoz municipal del Gobierno de Cáceres, Ángel Orgaz, cuál es la situación en la que se encuentra la iniciativa para montar en la Plaza Mayor una pista de patinaje con otras atracciones complementarias. Este es uno de los principales reclamos de la programación navideña en la capital, pero esta vez corre serio riesgo de quedarse fuera de la misma. La solicitud entró en el Consistorio el pasado 18 de octubre. La presentó el mismo empresario que ha venido organizando esa actividad desde hace años, Antonio García.

En esa reunión del Ejecutivo que preside Rafael Mateos se acordó «admitir a trámite la solicitud presentada por «A. García Grupo, S.L.», para la instalación de una pista de hielo, dos atracciones infantiles y un poblado navideño». Sería del 22 de noviembre y hasta el 6 de enero.

Eso sí, antes de autorizar que el proyecto siguiese adelante se deberían incluir los correspondientes informes técnicos. También se desestimó la petición del promotor de ser exonerado de la tasa por ocupación de vía pública y consumo de electricidad.

La situación ha dado un vuelco desde entonces. La fecha prevista para abrir la pista de hielo ya se ha rebasado. Además, el Ayuntamiento ha decidido ir a una licitación pública «por criterios técnicos», tal y como ha señalado esta mañana el concejal portavoz. «Cuando existe una deuda por un particular o un empresario y solicita la ocupación de vía pública no se le puede autorizar la misma. Por este motivo, pedimos informe a los técnicos. La solución era, según establecieron, una licitación, y así se acordó», ha detallado Orgaz.

Dicha licitación se encuentra al límite con los plazos. Hoy es el último día para recibir ofertas y en la Junta de Gobierno Local de hoy, en la que no se ha tratado el asunto, según Orgaz, no hay constancia tampoco de empresas interesadas.

Antonio García ha reconocido esta semana que adeuda una cantidad al Ayuntamiento, aunque la misma está pendiente de compensación. «La cuantía asciende a 34.911,87 euros que obedece, una vez compensada la factura que estaba pendiente de pago por el Consistorio, a las tasas de la instalación de la pista de hielo, del tobogán y del mercadillo navideño del año 2023», explica el empresario. Antonio García sostiene que la pista es deficitaria y la premura de tiempo hará que quede desierto el concurso.

En esa licitación, el Ayuntamiento asume el déficit de la pista con una aportación de 30.000 euros. El diseño del proyecto es el de un «mini parque de atracciones». También se exime a la empresa adjudicataria, en el caso de que la haya, de pagar la tasa de ocupación. La mercantil, no obstante, sí tendrá que abonar un canon de al menos 600 euros.

De momento no se conocen nombres de interesados. Antonio García puede presentar una oferta a esa licitación pero si la deuda que tiene contraída no se resuelve, no estaría en condiciones legales de contratar con la administración pública. «Estamos revisando que cualquier ocupación de vía pública cumpla con la legalidad establecida y eso incluye no tener deudas con la administración. Si existe esa situación desde luego se resolverá», menciona Ángel Orgaz.

El Ayuntamiento cubre el déficit con 30.000 euros. A falta de saber si hay ofertas, los plazos se agotan, ya que la previsión era abrir el viernes día 6

El proyecto previo de A. García Grupo SL contemplaba convertir la Plaza Mayor en un poblado navideño, también con atracciones complementarias para niños. En la licitación, a su vez, se alude a una pista de entre 400 y 600 metros cuadrados. La intención era abrir el viernes 6. Es decir, en una semana tendría que resolverse la tramitación, adjudicación, firma del contrato y montaje, algo que parece improbable a estas alturas.

Quejas

El concurso público exige que la empresa adjudicataria incorpore un sistema de insonorización. Las quejas de los vecinos y las mediciones de la Policía Local llevaron a abrir expediente en 2023. También, se obliga al promotor a la contratación de un seguro de responsabilidad con cobertura de, al menos, 300.000 euros. La pista podría incorporar una «carpa o cubierta» para protegerse de la lluvia.

El Ayuntamiento habla de una oferta de calidad para la Navidad cacereña «con o sin pista de hielo». «De manera paralela, el equipo de Gobierno está trabajando independientemente de que haya pista para que tengamos en Cáceres una programación atractiva y con elementos novedosos respecto a otros años», ha resumido el concejal portavoz.