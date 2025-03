Cáceres se queda sin pista de hielo este año

Manuel M. Núñez Cáceres Lunes, 2 de diciembre 2024, 12:54 | Actualizado 14:06h. Comenta Compartir

No habrá pista de hielo en Cáceres esta Navidad. Debía haber comenzado a funcionar el pasado 22 de noviembre de haber prosperado la propuesta ... que presentó el promotor y que se vio en Junta de Gobierno, pero posteriormente fue necesario abrir un concurso público por las deudas que tenía contraídas con el Consistorio el empresario. El plazo para recibir ofertas en el Ayuntamiento terminó el pasado viernes. Hasta hoy lunes, tres días después, el equipo de Gobierno del PP no ha informado del resultado de esa licitación. No se ha presentado ninguna oferta, lo que confirma la versión que ofreció Antonio García Camisón el viernes, que era «inviable» que alguien se interesase y montase la pista este año. De esta forma, la capital cacereña pierde el que ha sido uno de sus grandes atractivos de estas fiestas. Sin embargo, el alcalde, Rafael mateos, ha anunciado esta mañana que ya se trabaja para que haya alternativas de interés para la Plaza Mayor. No ha detallado cuáles.

Noticia relacionada «Es inviable que haya pista de hielo este año en Cáceres» Ni siquiera el hecho de que el Consistorio asumiese parte del déficit del negocio de la pista de hielo y pusiese sobre la mesa 30.000 euros, con la liberación de tener que pagar la tasa por ocupación de vía pública y la posibilidad de montar una carpa protectora han sido elementos de interés suficiente como para que algún empresario presente su propuesta. Sin pista de patinaje, la Plaza Mayor y el centro de la ciudad pierden un elemento diferencial. «Vamos a trabajar para que los cacereños puedan bajar a la Plaza y sobre todo los más pequeños tengan una oferta importante. Queremos que la Navidad sea única e irrepetible y así va a ser», se ha limitado a reseñar el primer edil. Mateos habla de «posibles soluciones» con una oferta de ocio para los más pequeños en la Plaza Mayor que se concretará «en los próximos días». Deuda El alcalde no ha querido entrar en detalles sobre las causas que han provocado que Cáceres no tenga pista de hielo y sus complementos de ocio como sí ocurrió el año pasado. El empresario, Antonio García, se ha quejado del exceso de fiscalización de la actividad, con quejas y expediente sancionador incluido en 2023 por el ruido generado. Mateos tampoco ha hecho autocrítica respecto a si la licitación se abrió demasiado tarde. Ha recordado que se fue a un concurso público cuando se comprobó que el promotor tenía deudas contraídas con la administración. «Cuando se ha planteado la opción de ocupación de la vía pública se comprobó que había deudas por parte del empresario y eso lo hacía inviable» Rafael Mateos Alcalde de Cáceres «El año pasado se optó por la vía de la ocupación de espacio público. Cuando se ha planteado esa opción se comprobó que había deudas por parte del empresario y eso hacía inviable disponer de una ocupación de forma directa por lo que se acordó abrir la licitación por si había interesados», detalla el regidor. Mateos ha sido claro. «No voy a buscar culpables, si ha sido el PSOE o ha sido el empresario. las cosas vienen cuando vienen y ante un problema hay que buscar una solución, y es lo que vamos a poner sobre la mesa», concluye. «Da igual. Nadie se arriesga a meterse en una aventura así. La licitación termina hoy, muy tarde. Es imposible abrir el viernes. Solo en nivelar la instalación la Plaza Mayor se tarda casi una semana», detalla García Camisón. Dice que incluso agilizando los trámites que puedan quedar la apertura de la pista de patinaje se demoraría al menos hasta el 20 de diciembre en el mejor de los casos. «Es imposible. No es rentable», había advertido ya el promotor de la pista, Antonio García. Este año su negocio estará abierto en Plasencia donde, asegura, el Ayuntamiento y el equipo de Gobierno le han dado todo tipo de facilidades para instalarse.

