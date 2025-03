El Colegio de Enfermería de Cáceres pide el indulto a una sanitaria condenada por acceder a un historial clínico

El Colegio de Enfermería de Cáceres está tramitando un indulto parcial, para una enfermera que recientemente ha sido condenada por acceder al historial clínico ... de una prima con la que está enemistada.

Ha sido juzgada en la Audiencia Provincial de Cáceres, en donde ha quedado claro que ha cometido un delito de descubrimiento de secretos.

Ella trabajaba como enfermera en el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. Debido a su empleo tenía la posibilidad de acceder a las historias clínicas del Servicio Extremeño de Salud, y accedió hasta en siete ocasiones al historial clínico informatizado de una prima, cuando carecía de cualquier motivo relacionado con el desarrollo de su trabajo sanitario para tomar conocimiento de los datos clínicos recogidos en su historial, no contando con el consentimiento de su prima.

Accedió a sus datos los siguientes días: el 5, 24 y 27 de mayo de 2020, el 25 de septiembre de 2020; y el 6,12 y 29 de junio de 2021.

Antes del juicio, el ministerio fiscal y la acusación particular tenían previsto solicitar ara ella una pena de 3 años y tres meses de prisión, pagar una multa de 7.920 euros, y una inhabilitación absoluta para trabajar como enfermera 6 años. La acusación particular también solicitaba que indemnizara a la prima con 3.000 euros.

Ante estas peticiones el abogado de la defensa solicitaba la libre absolución, al negar ella que hubiera accedido a los datos de la historia clínica.

En el día del juicio las partes llegaron a un acuerdo, al reconocer la enfermera que había cometido el delito.

Al aplicarse la atenuante de confesión tardía, ha sido condenada a nueve meses de prisión, pagar una multa de 600 euros y que se le inhabilite profesionalmente para ejercer como enfermera durante 2 años, 11 meses y 29 días.

No tiene que indemnizar a su prima ya que la perjudicada ha renunciado a recibir dinero de ella.

Indulto parcial

La condenada está siendo defendida por el equipo jurídico del Colegio de Enfermería de Cáceres, que ya ha representado a enfermeras que han sido juzgadas por el delito de descubrimiento de secretos, pero esta vez es la primera que va a solicitar un indulto parcial al Ministerio de Justicia.

Es un indulto parcial porque solo se pide que se quede sin efecto la inhabilitación absoluta de tres años; para que de esta manera no se le suspenda de empleo y sueldo. Los nueve meses de prisión se mantendrán, ya que no irá a la cárcel al no tener antecedentes penales, y el tribunal ha suspendido la pena privativa de libertad por tres años.