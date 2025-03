Colectivos de la zona norte de Cáceres crean una federación que aglutina a 18.000 vecinos

Ayuso: «Es duro resistir en el movimiento vecinal, hay muchas presiones»

El presidente de la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres no cuestiona el movimiento que se ha producido en la zona norte con la creación de una Federación. «No voy a entrar en polémicas. Todo lo que sea trabajar por los vecinos es positivo. Y no es nada fácil, porque hay que soportar muchas presiones». Pone el ejemplo de la situación que se ha dado con un vacío de poder en San Francisco. También ha dimitido recientemente la directiva de La Cañada. Aguas Vivas desapareció. Según Ayuso, no siempre es fácil conciliar una línea reivindicativa con el día a día, ya que las críticas no suelen ser bien recibidas por el poder, «gobierne quien gobierne», matiza. Se da la circunstancia de que algunas de las asociaciones de la nueva Federación también están en la Agrupación vecinal. Es el caso de Mejostilla o Residencial Universidad. Ello viene a confirmar que el nuevo grupo surge como un apoyo más al movimiento vecinal, con nuevas miras al extender su acción a otros colectivos sociales y sin ánimo de enfrentamientos internos.