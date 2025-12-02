Colaboración para prevenir las adicciones

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se reunió ayer con el presidente de la Federación de Personas Alcohólicas Rehabilitadas y Familiares en Extremadura (Falrex), para plantear la posibilidad de colaborar en programas dirigidos a adolescentes para prevenir adicciones. Rodríguez trasladó al presidente la importancia del apoyo institucional para llevar a cabo, entre los jóvenes, campañas de prevención.