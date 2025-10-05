La cocina asiática crece en Cáceres con la apertura de dos nuevos restaurantes

La cocina asiática da un estirón en Cáceres con la próxima apertura de dos restaurantes de esta especialidad. Uno de ellos, el más grande, ocupará ... un local de 500 metros cuadrados situado en el número 15 de la Ronda de San Francisco, frente al hospital San Pedro de Alcántara y en la zona de influencia también del palacio de justicia de Cáceres.

La otra apertura tendrá lugar en la calle San Pedro de Alcántara, en el local que ha dejado vacante el italiano Ginos tras su cierre, frente a las Carmelitas. Xubo Zang, un empresario que gestiona tres locales de este tipo en Badajoz, está detrás de esta inversión.

El restaurante de la Ronda de San Francisco se llamará Sushi Mishi Mishi y, según consta en el cartel informativo de obras que hay en la fachada, está promovido por la sociedad limitada Fortuna Sushi.

Ampliar El local de Ginos, frente a las Carmelitas, está en obras para ser otro asiático. JORGE REY

Tras ella hay dos socios asiáticos,Meengg Rong Zhu y Jin Wei, que cuentan ya con un negocio abierto en Cáceres. Están al frente de Híper Casa, el bazar chino que hay en la avenida de la Constitución, a la entrada de Aldea Moret. Ahora han decidido adentrarse en el sector de la hostelería. «No es una franquicia, ni una cadena», precisa Meengg Rong Zhu sobre el restaurante que servirá comida japonesa. La previsión es que el establecimiento abra sus puertas en noviembre y que cuente con una veintena de trabajadores, según la información adelantada a este diario. Ofertará buffet libre y comida a la carta.

Hay menos datos sobre el restaurante que se instalará en la calle San Pedro de Alcántara de Cáceres, junto al Paseo de Cánovas. También será de comida asiática y su promotor es el dueño de los restaurantes pacenses Sushi Taki, Sushi Ran y Station Sushi. Precisamente en esta zona la hostelería se está afianzando. El pasado mes de junio abrió en el local que dejó vacante la firma de moda Prénatal la franquicia Santa Gloria, que prepara también su desembarco en la calle Pintores. Ocupará el antiguo local de Tiendas Rojo.

Por otro lado, La casa del goloso, que abrió su primer establecimiento en la calle General Ezponda en 2017, abrirá un segundo local en Rodríguez Moñino. Será un laboratorio de nuevos productos, un obrador, con zona de pastelería. Pero no será un local donde poder tomar algo. Los dulces se venderán para llevar.

Desde que en 1987 abrió en Cáceres el primer restaurante chino de la capital –también el primer asiático–, la oferta se ha diversificado: desde el wok de la avenida Virgen de Guadalupe hasta la franquicias Sibuya (comida japonesa), en San Pedro de Alcántara, y Sushimore (también japonesa), en la calle Gómez Becerra.

Big House

En 2003 llegó a Cáceres la pareja formada por Qiao Ping Liu y Zhi Bin Guan para abrir el restaurante Big House en Nuevo Cáceres, inicialmente especializado en comida japonesa. Tres años más tarde, inauguraron su segundo establecimiento en el R-66, en el centro comercial El Farallón. En la actualidad, mantienen sus dos establecimientos y ahora su carta es más amplia. Se trata de uno de los asiáticos con más popularidad entre los cacereños.

Según las últimas estadísticas municipales publicadas, correspondientes a 1 de enero de 2022 (desde entonces no se han vuelto a actualizar), China está entre los diez países que más inmigrantes aportan a la ciudad. En 2021 había 228 residentes originarios de este país empadronados en Cáceres. Se trata de la quinta nacionalidad más numerosa, por detrás de Honduras, Rumanía, Marruecos y Columbia.