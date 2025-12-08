Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobada hace unos días por el Ayuntamiento de Cáceres no introduce nuevas zonas ni restricciones adicionales respecto al ... área de tráfico restringido controlado con cámaras que ya está implantado desde hace años. Pero además, tampoco da ventajas a los vehículos de cero emisiones, como sí ocurre en muchas ZBE españolas y europeas, donde los coches eléctricos con distintivo ambiental pueden circular con libertad aunque no pertenezcan a personas residentes.

Según consta en el proyecto técnico elaborado por el Ayuntamiento para la nueva ordenanza que regula la ZBE de Cáceres, en materia de acceso y circulación se mantiene la misma limitación casi total del tráfico motorizado en las calles que está ya vigente. Solo pueden acceder sin necesidad de autorización específica los servicios de emergencia, los vehículos municipales, los taxis en servicio, los vehículos destinados a personas con movilidad reducida y los usuarios que se dirigen al aparcamiento de Obispo Galarza.

El resto de vehículos únicamente pueden entrar mediante autorización municipal y siempre por motivos justificados, que incluyen a los residentes empadronados, los titulares de garajes, los servicios de carga y descarga, los establecimientos hoteleros que gestionan permisos para sus clientes y otros servicios vinculados al mantenimiento urbano. Además, el acceso no depende del distintivo ambiental de la DGT: los automóviles de cero emisiones no disponen de entrada libre y deben cumplir las mismas condiciones de autorización que el resto, salvo la ampliación del horario de carga y descarga. Eso seguirá siendo así tras la entrada en vigor de la ZBE.

Lectura de matrículas

La gestión del control de accesos se articula mediante un sistema de cámaras de lectura automática de matrículas (LPR) ubicadas en los 21 puntos de entrada y salida del recinto monumental. Estas cámaras verifican en tiempo real si el vehículo pertenece al registro municipal de autorizaciones y, en caso contrario, generan automáticamente una propuesta sancionadora conforme al marco jurídico de tráfico vigente. Para el correcto funcionamiento del sistema, el Ayuntamiento mantiene un registro actualizado que incluye a residentes, titulares de plazas de aparcamiento, establecimientos, flotas de servicio, PMR y vehículos extranjeros. Todo el sistema debe comunicarse con el Punto de Acceso Nacional de la Dirección General de Tráfico, proporcionando información sobre la delimitación de la ZBE y las condiciones de acceso.

El proyecto también contempla distintas medidas de señalización, tanto vertical como horizontal. Se incluyen señales específicas de ZBE aprobadas por la DGT, preseñalizaciones en los accesos inmediatos al recinto, advertencias de restricción de giro, y la colocación de paneles informativos que advierten al conductor antes de llegar a un punto controlado. Esta señalización busca garantizar la claridad normativa, reducir infracciones involuntarias y hacer visible la existencia de la zona restringida desde cualquier itinerario de aproximación.

En cuanto al estacionamiento, el proyecto mantiene sin variaciones el régimen vigente. Únicamente pueden estacionar dentro de la ZBE los vehículos de residentes y aquellos con autorización expresa, y no se produce ninguna ampliación ni reducción de plazas. Como medida complementaria, se fomenta el uso de aparcamientos disuasorios periféricos, como los del Parque del Príncipe o El Madruelo, para reducir la presión del vehículo privado en el entorno monumental.

La carga y descarga está sometida a un régimen especialmente controlado. Los vehículos autorizados para reparto solo pueden acceder de lunes a viernes entre las 7.30 y las 11.00, y los sábados entre las 7.30 y las 9.00. La única excepción significativa vinculada a criterios ambientales es que los vehículos de cero emisiones disponen de un horario ampliado adicional entre las 15.00 y las 18.00. No obstante, este beneficio no supone libertad de acceso, sino únicamente una franja horaria más amplia para realizar labores logísticas necesarias.

Otras medidas

El proyecto incorpora también medidas de transformación urbana y movilidad sostenible orientadas a reforzar el carácter peatonal del Centro Histórico. Entre ellas se incluyen actuaciones de mejora del espacio público, la creación o ampliación de tramos de plataforma única, la instalación de mobiliario urbano –como bancos, sombras o fuentes–, y acciones que faciliten la movilidad ciclista y el uso de vehículos de movilidad personal. Estas intervenciones pretenden incrementar la accesibilidad sin comprometer la conservación del patrimonio y mejorar la confortabilidad del entorno urbano.

Desde el punto de vista administrativo y ambiental, el Ayuntamiento asume la obligación de evaluar periódicamente la eficacia de la ZBE. Cada cuatro años deberá realizar un informe que analice la evolución de la calidad del aire, del ruido, de los flujos de tráfico y del impacto de las restricciones. Para ello, se prevé la instalación de estaciones de monitorización ambiental y la utilización de herramientas de modelización que permitan evaluar diferentes escenarios de movilidad. Esta información servirá para ajustar la regulación futura y garantizar que las medidas adoptadas sean proporcionales y justificadas.