Área de tráfico restringido controlada con cámaras, que coincidirá con la Zona de Bajas Emisiones. HOY

Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente

La ordenanza aprobada por el Ayuntamiento no contempla ventajas para los vehículos de emisiones cero como las que hay en otras ciudades europeas

C. Mateos

Cáceres

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:47

Comenta

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobada hace unos días por el Ayuntamiento de Cáceres no introduce nuevas zonas ni restricciones adicionales respecto al ... área de tráfico restringido controlado con cámaras que ya está implantado desde hace años. Pero además, tampoco da ventajas a los vehículos de cero emisiones, como sí ocurre en muchas ZBE españolas y europeas, donde los coches eléctricos con distintivo ambiental pueden circular con libertad aunque no pertenezcan a personas residentes.

