Valoriza bajo la lupa

Apenas lleva medio año Valoriza a cargo de la limpieza y recogida de basuras en Cáceres y ya han comenzado los problemas y las ... quejas, lanzadas primero desde las asociaciones de vecinos y replicadas después por los grupos políticos. El tema merece máxima atención porque se trata de la mayor contrata municipal (algo más de 105 millones de euros por 11 años), afecta a toda la ciudad de manera muy directa y es un servicio esencial que si falla, aunque sea mínimamente, se nota enseguida. Uno de los indicadores claros del buen funcionamiento de cualquier ciudad es, de hecho, la eficacia de su red de limpieza, a la altura del transporte público o la seguridad ciudadana.

Si el gobierno municipal y el principal grupo de la oposición coinciden en que algo va mal en la recogida de residuos y la limpieza de las calles será por algo. Solo discrepan en quién avisó primero. El PSOE ha hecho bandera de este asunto, que viene denunciando desde julio haciéndose eco de las quejas vecinales, mientras el PP asegura que ellos ya advirtieron a Valoriza en junio de que se estaban detectando deficiencias en el servicio, aunque al mismo tiempo afirma de manera contradictoria que la empresa está desplegando en Cáceres más recursos humanos y materiales de los que estaría obligada. La última en mover ficha en esta escalada ha sido la portavoz socialista, Belén Fernández, quien el jueves pidió abrir un expediente por incumplimiento del contrato.

La empresa cacereña Conyser llevaba más de 40 años como adjudicataria de la limpieza y recogida de basuras en Cáceres, pero esta vez decidió no presentarse al concurso porque consideraba imposible prestar el servicio con las condiciones exigidas en la convocatoria por el dinero que ofrecía el Ayuntamiento. Sencillamente, no le salían los números. Su propietario y director general, Eduardo Chacón, lo resumió con claridad en una rueda de prensa que ofreció en diciembre del año pasado para explicar sus motivos. «La pregunta no es por qué no se presenta Conyser, sino por qué se presenta Valoriza», declaró entonces, dejando claro que, bajo su punto de vista, ni siquiera una gran empresa como esta podría cumplir con los requisitos del pliego sin incurrir en pérdidas económicas.

Valoriza ha asegurado como respuesta a las críticas que no solo está respetando los mínimos exigidos en el contrato, sino superándolos. Dice, por ejemplo, que la recogida de papel se hace seis veces por semana, cuando se pedían dos, o que ahora hay cuatro equipos de baldeo frente a los tres anteriores. Algo no cuadra, porque la recogida de papel y cartón y el riego de calles son justo las dos prestaciones que esta semana ha mencionado Rafael Mateos como las que más fallan, a la espera, eso sí, de que se conozca el resultado definitivo del informe técnico encargado a la Inspección de Servicios Municipales sobre el grado de cumplimiento del contrato de adjudicación.

En cualquier caso, es pronto para sacar conclusiones. En los próximos meses iremos viendo si Eduardo Chacón estaba en lo cierto o si, por el contrario, Valoriza es capaz por esos 105 millones de euros, no solo de mantener el nivel de Conyser, sino también de implantar a tiempo y sin excusas todas las mejoras que vienen contempladas en el contrato, como la instalación de los contenedores marrones para residuos orgánicos, que debe ser inminente, o la sustitución de la flota por vehículos eléctricos.

Comprobarlo no será difícil. Una mala gestión del servicio de limpieza y recogida de basuras es algo que no se puede esconder.