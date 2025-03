Valoriza se adjudica el gran contrato de la limpieza para los próximos 11 años

Cáceres ya tiene quien la limpie durante los próximos once años. La empresa Valoriza cogerá el testigo de Conyser y se encargará de prestar el ... servicio público de limpieza viaria, recogida y traslado de residuos. Esta firma, presente en ciudades como Madrid y Barcelona, se hizo ayer con uno de los grandes contratos de la capital, cuyo coste total asciende a 111.222.608 euros (con IVA incluido). Percibirá, por tanto, 10,1 millones anuales. La mayoría del dinero lo pondrá el Consistorio y una pequeña parte procederá de empresas de reciclaje.

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Cáceres realizó ayer la propuesta de adjudicación a Valoriza, vinculada hasta hace poco al Grupo Sacyr y perteneciente en la actualidad a la división de infraestructuras de la banca de inversión estadounidense Morgan Stanley. Era lo previsto, al ser la única empresa que optó al concurso convocado por el Consistorio. Conyser, empresa local adjudicataria de este servicio durante las últimas cuatro décadas, optó por no presentarse al concurso.

Aunque la adjudicación es un hecho, todavía falta por salvar un último trámite administrativo: su aprobación en pleno municipal. No obstante, en Valoriza no escondían ayer su alegría por la noticia. «Estamos muy contentos. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción estar en una ciudad Patrimonio de la Humanidad», admitía la empresa. La firma, que también se encarga de la limpieza en Toledo, Alcalá de Henares, Cádiz e Ibiza, todavía no sabe la fecha exacta en la que desembarcará en Cáceres.

La firma fijará su nave central en el antiguo matadero, en la carretera de Torrejón el Rubio

Instalará los servicios centrales en una nave situada en la parcela municipal del antiguo matadero, ubicado en la carretera de Torrejón el Rubio, cerca de Cáceres el Viejo. Hay que recordar que el Ayuntamiento había puesto a disposición de la empresa que resultara adjudicataria estos terrenos. La nave se adecuará para instalar oficinas, taller, almacenes, punto limpio fijo, zona de transferencia y el centro de recuperación, reutilización y reparación de los enseres y voluminosos que llegan al punto limpio.

La plantilla sigue

El cambio de empresa no afectará a la plantilla actual que trabaja para Conyser, ya que será subrogada por Valoriza. Son, en total, 178 trabajadores. Responsables de la nueva adjudicataria han mantenido reuniones con los sindicatos para garantizar que se dará estabilidad al empleo.

Hay que recordar que el concurso de limpieza mantiene otro frente abierto. Moda Re, cooperativa de economía social vinculada a Cáritas, ha solicitado una división en lotes del concurso para la parte relativa al textil, en la que ella ya opera en Cáceres. Esta solicitud se ha formalizado mediante un concurso que está en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. No se ha pedido ninguna medida cautelar.