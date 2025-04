«El nivel de riesgo en el nuevo contrato de limpieza de Cáceres es inadmisible»

Sereno, serio, crítico y a la vez con elegancia. Sin dejar de decir lo que no le ha gustado pero con el objetivo de que ... la salida no sea traumática y tendiendo la mano al Ayuntamiento y a la nueva concesionaria. Así ha sido la comparecencia esta mañana del propietario y CEO de Conyser, Eduardo Chacón, para explicar los motivos de la ausencia de esta histórica empresa cacereña del concurso de limpieza viaria y recogida de residuos de Cáceres. Se lo ha adjudicado a Valoriza Servicios Medioambientales por 105 millones y 11 años. La adjudicación se cerró en el último pleno ordinario pero falta formalizar el contrato con la única mercantil que se presentó.

«La pregunta no es por qué no se presenta Conyser, sino por qué se presenta Valoriza», ha lanzado Chacón en una comparecencia celebrada en la sede de la empresa cacereña, vinculada al servicio de la basura «desde hace 54 años», ha recordado. Ha aparecido en solitario para dar unas explicaciones que ya adelantó el martes en asamblea a la plantilla de trabajadores. No obstante, no han faltado a la convocatoria los miembros de su equipo de trabajo, que todo apunta que seguirán con Conyser y no entrarían en una subrogación de unos 180 trabajadores, según los cálculos efectuados.

Chacón ha mandado un mensaje de tranquilidad a la plantilla, a la que agradece su esfuerzo y trabajo en estos años. «Tenemos el honor de haber sido la última empresa local y familiar que ha gestionado el servicio de una capital de provincia. Todas las demás ya están gestionadas por marcas nacionales», ha venido a decir.

Pero la cuestión principal es el motivo por el que Conyser optó por renunciar y ni siquiera presentó oferta al concurso. Es el segundo en importancia de los que dependen del Ayuntamiento tras el agua.

El CEO de la mercantil ha detallado que cuando se abrió la licitación se encerró con el equipo de dirección en un hotel de la ciudad y se pusieron a hacer cálculos. Abordaron las exigencias del pliego, las mejoras que se requerían y otros detalles. Pero las cuentas no salían. El excel se disparó, ha resumido. «Las cuentas no nos cuadraban», admite. La hoja de cálculo «se iba de precio». Ha aludido a la necesidad de realizar una inversión de 13 millones para perder 1,3 en cada uno de los ejercicios, con la salvedad añadida de que los dos primeros años no se contempla la revisión de contrato.

El desfase entre el estudio de costes de 2020 y la realidad actual, subraya, lleva a plantear una subida laboral próxima al 14 por ciento o un 40 por ciento en maquinaria.

Otros aspectos que influyen de forma negativa son las exigencias de rehabilitar el antiguo matadero como sede lo de ir hacia partir en desventaja a Conyser. O la apuesta por los vehículos eléctricos, con un elevado coste y una duración mínima. «Nadie garantiza que duren más de cinco años», asume.

«Respecto el trabajo de quienes han hecho los pliegos, no critico a nadie, pero considero que debemos explicar por qué no nos presentamos».

Chacón no entiende que el pliego se abriese para la nueva licitación con el anterior Gobierno y lo haya asumido el nuevo. También ha aludido a las exigencias de la nueva ley de residuos que es «muy exigente» y ni siquiera aparece en esos pliegos.

«Somos una empresa seria. El nivel de riesgo es inadmisible. Por eso no nos presentamos», ha zanjado.

Como ejemplo de ello cita el interés inicial por el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de nueve empresas. Todas ellas pidieron información y estaban dispuestas a concurrir, pero finalmente lo descartaron, salvo Valoriza.

También ha habido alusiones a los servicios 'extras' prestados por Conyser en la pandemia o con la recogida de residuos puerta a puerta y un coste de unos 450.000 euros o incluso cuando desde el Consistorio se le pidió atender el Parque del Príncipe, que no estaba en contrato y sin facturación.

Ha pedido Chacón una transición tranquila con la nueva contrata pero reclama al Gobierno municipal un calendario para efectuar ese traspaso en el que hay muchos detalles sin concretar. «Tenemos que entregar muchos vehículos. Eso, ¿cómo se hace? ¿Con los depósitos llenos o vacíos? Cada depósito supone 500 ó 600 euros», pone como ejemplo. También hay cuestiones relativas a seguros o trabajadores temporales aunque aclara que ha pedido a la plantilla que «no baje la guardia» y mantenga el nivel de esfuerzo: «Queremos salir por la puerta grande».

Frente a los comentarios que se han hecho, Eduardo Chacón ha puntualizado que Conyser sigue con su actividad: «Tenemos 500 trabajadores y facturamos 17 millones. No hay muchas empresas así en Extremadura por desgracia».

«No nos vamos a ningún sitio. Continuamos con nuestro negocio», ha insistido antes de apuntar que aún siguen con otros cuatro contratos municipales: mantenimiento de instalaciones, zona azul, parking de Galarza y piscinas municipales.