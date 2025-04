Cómo recuperar Pintores

El panorama es desolador. 13 de los 40 locales comerciales de la calle Pintores están cerradas, y peor aún es la situación en la ... calle Moret, donde son 11 de 25 los que se encuentran sin uso. Quienes llevan mucho tiempo sin venir a Cáceres y recuerdan el esplendor comercial de Pintores, famoso en toda la región, se quedan pasmados al encontrarse con la situación actual: una vía degradada y ensombrecida por el constante cierre de negocios, con un aspecto decadente al que contribuye no poco el mal estado de conservación de muchos de sus edificios.

El nuevo gobierno municipal de Rafael Mateos ha anunciado recientemente su intención de elaborar un plan de recuperación de Pintores y su entorno. No se sabe qué tienen en mente porque de momento no han avanzado ninguna de esas medidas. Sí sabemos que todos los gobiernos que llegan al Ayuntamiento de Cáceres cargados de buenas intenciones aseguran tener planes para devolver su antiguo esplendor a la que fuera hace tiempo la principal zona comercial de la provincia, pero la realidad es que al final ninguno hace nada, o lo que hacen no sirve porque se queda en simples ocurrencias, lavados de cara y campañas propagandísticas sin efectos reales.

Habrá que ver cuánto dinero, trabajo y creatividad está en condiciones de invertir en este asunto la nueva administración local del PP. Colectivos como la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca) están poniendo ya ideas encima de la mesa. Algunas parecen fáciles de implementar, como colocar toldos que alivien el calor, y otras no tanto, como ampliar los horarios de apertura, porque eso eleva el coste salarial al tener que implantar turnos.

El reciente anuncio del Ayuntamiento de arreglar una fachada en ruinas para pasarles después la factura a los propietarios es un paso en la dirección correcta, pero no basta. Para incentivar el regreso a Pintores de la inversión privada se necesita en primer lugar, que baje el precio de los alquileres de los locales, completamente fuera de mercado a la vista de la realidad de la zona, pero es dudoso que conseguir eso esté en manos de las administraciones públicas, a menos que estén dispuestas subvencionar los arrendamientos o comprar ellas mismas locales para ofertarlos después con alquileres asequibles, como está haciendo alguna otra capital de provincia. A partir de ahí, se pueden buscar campañas imaginativas que mejoren el atractivo de esta área comercial. La propia Aeca pone como ejemplo lo que han hecho en Malpartida de Cáceres con los ya famosos paraguas de colores.

Lo que está claro en cualquier caso es que para poner en marcha medidas verdaderamente eficaces se necesitarían unos recursos de los que hoy en día el Ayuntamiento no dispone. Tendrá que buscarlos si de verdad quiere atacar el fondo del problema y no quedarse otra vez en la superficie.