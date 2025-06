Cierra la terraza del parque del Príncipe de Cáceres por la renuncia del adjudicatario

Cáceres, pierde, de momento, la terraza de uno de los rincones más agradables y verdes de la ciudad: el Parque del Príncipe. Este espacio ... inició su actividad en 2014 en el parque que le da nombre. El negocio, de propiedad municipal, fue adjudicado a la empresa de Eduardo Rodríguez, 'Tibu', un conocido hostelero de la ciudad. Este espacio muestra el cartel de 'Se traspasa' y ha clausurado su actividad.

Tal y como explica Rodríguez hasta el momento varias personas se han interesado en el traspaso de la Terraza del Príncipe, cuya concesión tomó por 25 años ampliables a 10, aunque no ha podido concretarse esta operación. Destaca que ha sido una primavera muy lluviosa y fría en la que la actividad no ha podido desarrollarse como se esperaba, lo que ha desincentivado el interés hacia este recinto, que cuenta con 300 metros cuadrados, casi todos en terraza aunque también hay una zona interior, ya que también abre en invierno, no está solo enfocada a la época estival.

En invierno se abrían solo cuatro días a la semana, de jueves a domingo, y desde marzo en adelanto todos los días. Una de las cláusulas de contrato indica que no se puede cerrar cuando el concesionario desee, sino que debe cumplir con unos horarios establecidos. El establecimiento tiene el mismo horario que el resto de bares con su misma licencia: hasta la 1.30 de la madrugada en invierno y hasta las dos en verano, con media hora más el fin de semana. El Ayuntamiento invirtió 100.000 euros en el acondicionamiento de este espacio.

La concesión, subraya 'Tibu' permite llevar a cabo un traspaso por el tiempo restante, que en este caso serían 14 años, los diez últimos se irían prorrogando año tras año. «Si aparece alguien se subroga el contrato, que es un contrato muy bueno y un alquiler que no llega a 1.000 euros al mes». En concreto el canon que se estableció fue de 10.800 euros al año. «Nosotros hemos trabajado muy bien durante estos 10 años, teníamos un solete Repsol que se nos ha renovado, fuimos los primeros de la ciudad, yo estaba encantado». Si no se consigue encontrar a ninguna persona interesada este empresario resolverá la concesión.

Eduardo Rodríguez es socio de un restaurante de reciente apertura en la plaza del Doctor Durán, junto a San Juan. Se llama Durantres. Apunta que la falta de empleados de hostelería es una dificultad añadida a la que se enfrenta al sector y que a él también le ha afectado a la hora de mantener esta terraza.

No es la única concesión municipal que permanece sin uso La cafetería 'Jardín de Ulloa' en la plaza de San Jorge lleva cerrada desde la pandemia. Las obras iniciadas en 2019 para incorporar dos nuevos locales y ampliar la superficie dedicada a hostelería dejó a la luz unos desperfectos que provocaron un conflicto entre la Fundación Mercedes Calles y el Ayuntamiento para determinar quién debía hacerse cargo del importe de esta reparación. La obra se paralizó y el local continúa sin uso.

En esta plaza también permanece cerrado desde marzo el restaurante Casa del Sol, un local de la Fundación Gaspar del Búfalo que busca un nuevo adjudicatario para gestionar este negocio.