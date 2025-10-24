HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Presentación de 'Ceres en Clásico'

'Ceres en Clásico' ofrece cuatro conciertos gratuitos de música barroca y clásica

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres ha organizado una nueva edición del festival 'Ceres en Clásico', que se celebrará los días 31 de octubre y 1, 13 y 28 de noviembre, con cuatro conciertos gratuitos que se celebrarán en la concatedral de Santa María y en la Fundación Mercedes Calle.

El festival se inaugurará con dos conciertos de La Real Cámara, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, en la concatedral de Santa María (21.00 horas), con un programa dedicado al 270 aniversario del nacimiento de W. A. Mozart, que incluirá piezas para instrumentos de viento y orquesta de cámara.

El 13 de noviembre, el Coro de la Orquesta Barroca de Badajoz ofrecerá un recital en el mismo templo (20.30 horas), coincidiendo con la inauguración del congreso de la Academia de las Artes y las Letras de Extremadura.

El ciclo concluirá el 28 de noviembre con el concierto del Trío Jacareros, titulado 'De lo humano a lo divino', que tendrá lugar en la Fundación Mercedes Calle, a las 20.30 horas.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, presentó ayer en rueda de prensa la segunda edición del festival, que «consolida a Cáceres como escenario destacado de la música clásica», ha dicho.

Grupos de calidad

«Hemos trabajado con mucho mimo para ofrecer ese grado de superación que nos marcamos en cada festival y ese nivel de calidad que buscamos cada año, y eso se va a notar en los grupos que hemos logrado traer a estos cuatro conciertos», destacó Suárez.

El edil añadió que este ciclo permitirá «contar con algunos de los mejores artistas y solistas del panorama nacional e internacional, posicionando a Cáceres como un foco cultural de primer nivel».

«En esta edición hemos querido unir la música clásica, uno de nuestros patrimonios culturales, con el talento de grandes músicos nacionales, locales e internacionales en diálogo con el patrimonio histórico de nuestra ciudad», concluyó Suárez.

