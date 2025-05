Arranca la obra de Way Cáceres, el centro comercial y de ocio que abrirá en la primavera del 2023 Accesos al futuro parque, demoliciones y acometidas son los primeros trabajos que lleva a cabo la constructora local Aglosan

Maquinaria pesada en los terrenos del antiguo matadero. Tras varios proyectos fallidos y décadas de espera, la parcela anexa al Carrefour ha cambiado la imagen de soledad y abandono de los últimos años por otra de mayor actividad. Ya han arrancado los trabajos de urbanización y construcción de la infraestructura del que será el centro comercial y de ocio Way Cáceres, promovido por Kronos.

La inversión se estima en 35 millones de euros. Está situado a la entrada a la capital cacereña por la carretera N-521, con acceso desde la autovía de la Plata, A-66. «Será un espacio de nueva generación que apuesta por el diseño, la sostenibilidad y la innovación», resaltan los promotores, a consultas de HOY. Kronos incide en la importancia que tiene la ubicación elegida. El futuro parque tendrá un mercado potencial que supera los 160.000 consumidores en la capital y su área de influencia.

La mercantil, que adquirió los terrenos por 2,7 millones de euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), ha encargado la obra al Grupo Santano. Ejecución de accesos, demoliciones y acometidas son los primeros trabajos.

Asfaltos y Aglomerados Santano (Aglosan) es una de las constructoras más conocidas en la provincia. En la capital ha llevado a cabo intervenciones destacadas como el vial de Cáceres el Viejo o más recientemente las remodelaciones de la calle Viena y la avenida Virgen de Guadalupe.

La previsión del inicio de la obra se ha cumplido. A finales de 2021 ya se anunció para este primer trimestre de año. Kronos también ha avanzado algunos nombres de firmas que se establecerán en Cáceres, entre ellas Decathlon, con 3.000 metros cuadrados. La apertura del centro de ocio y comercial está prevista para la primavera de 2023.

Se generarán unos 500 empleos. La promotora asegura que que el centro supondrá una» fuerte apuesta por el diseño, la sostenibilidad y la innovación».

Way Cáceres es el tercer proyecto de esta marca en España. Ya se abrió hace dos años Way Dos Hermanas. Way Orense, que se encuentra en desarrollo. Las tres apuestas comerciales de esta sociedad inversora fundada en 2014 suponen unos 120 millones de euros.

La comercialización de los 25.000 metros cuadrados de Way Cáceres se ha encargado a Kronos con Savills AN.

Gestora y promotora inmobiliaria, Kronos cuenta con presencia en España y Portugal. Su actividad se centra en la promoción residencial para venta. En ese campo opera con la marca Kronos Home. Stay es su sello en promoción residencial para alquiler y Way su firma para parques comerciales. Presenta una cartera con más de 16.000 millones de euros en transacciones inmobiliarias. No obstante, el pasado mes de junio en una visita a Cáceres para presentar Way Cáceres en el Ayuntamiento Saïd Hejal, socio fundador de Kronos, descartó de entrada la construcción de viviendas en Cáceres.

Ampliar Terrenos en los que se proyecta en parque comercial de Nuevo Cáceres. hoy Cuatro grandes superficies comerciales en liza y una alegación a la espera de resolver Cuatro grandes superficies con proyectos comerciales en liza aparecen en el horizonte en Cáceres. Si el que da primero da dos veces, Kronos acaba de ponerse a la cabeza en cuanto a expectativas con el inicio de los trabajos en el parque comercial y de ocio del antiguo matadero. El pasado 16 de febrero, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el anuncio con la aprobación definitiva del programa de ejecución. Es el área de planeamiento específico (APE) 26.01 del Plan General Municipal (PGM). En marzo de 2021 la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta ya publicó el visto bueno ambiental. En los últimos días han arrancado las obras. No es el único proyecto. Bogaris promueve un parque de medianas en la misma zona, al otro lado de Carrefour. No obstante, la empresa cacereña Pronorba ha presentado una alegación, ya que se atribuye la propiedad de los terrenos. Esa alegación se conoció en diciembre y todavía no ha pasado por la comisión de Urbanismo. Los otros dos proyectos de centros comerciales son el del Nuevo Ferial, también aprobado, y el del Nuevo Cáceres, promovido por Sovcom Invest SL, una mercantil con sede en Alicante.

