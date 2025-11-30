HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CCOO critica que Correos pretenda usar patinetes eléctricos para el reparto

Redacción

CÁCERES.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

El sindicato CCOO ha criticado que Correos pretenda «obligar al personal de reparto a pie de la provincia a conducir patinetes eléctricos con un carro incorporado», con lo que les expone al «riesgo de sufrir accidentes graves e incluso mortales».

El sindicato denuncia que, con esta decisión, la empresa postal pública, «no solo pone en riesgo la seguridad de sus trabajadores», sino que busca «precarizar las condiciones laborales», ya que los patinetes se facilitan al personal de reparto a pie sin pagarles el complemento de peligrosidad que cobran los repartidores que utilizan motocicletas y vehículos de cuatro ruedas. Consideran además que el «carro asistido» híbrido que implanta Correos «es incluso más peligroso al añadirse de manera forzada un carro sobrecargado que dificulta su conducción». Apunta el sindicato que los accidentes de VMP en España con daños al conductor aumentaron un 23% el pasado año y más de un 400% desde 2020, superando a los accidentes de ciclomotor.

