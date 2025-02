La Casa de la Mujer de Cáceres tendrá en 2024 la mayor reforma desde que abrió en 1997

Siete mujeres residen en el espacio protegido de Cáceres

Siete mujeres, la mayor parte con menores a su cargo, residen actualmente en la Casa de la Mujer de Cáceres. Se trata de un número variable, informan desde la Secretaría General de Igualdad, ya que se va adaptando a las necesidades que surgen y a los distintos tipos de acogimiento. La media de acogidas de las dos Casas de la Mujer de la región es de 50 anuales. En España hay alrededor de 90 hogares de acogida. Este tipo de espacio se considera un recurso temporal que se aplica para proteger a la mujer en diferentes situaciones. La intimidad y la seguridad están garantizadas en estas casas de acogida, que cuentan con muy diferentes perfiles profesionales entre sus trabajadores, una extensa red compuesta de psicólogos, trabajadores sociales y abogados, entre otros perfiles. Para acceder a uno de estos recursos no es necesario que medie denuncia. El sistema asume la dificultad que entraña dar este paso. La denuncia permite, no obstante, arbitrar una orden de protección que determina con quien están los hijos hasta que se celebre el juicio o el uso de la vivienda familiar. También puede determinar que se dicte una orden de alejamiento, lo que facilita el proceso. Según los expertos que trabajan en violencia de género el detonante de a la hora de denunciar puede ser una nueva agresión, pero no siempre es así. El factor emocional y la ligazón personal con el agresor hace que en ocasiones se llegue a retrasar ese momento. Una parte fundamental de la asistencia se ocupa de los hijos de las víctimas. Ocho psicólogos trabajan en toda la región con estos menores y también con chicas menores de edad que han sido víctimas de sus parejas. Una cuestión preocupante y que apuntan los estudios es el riesgo de transmisión intergeneracional de la violencia de género, y también que los niños adquieran patrones internalizados relacionados con ansiedad, con depresión, con bajo auto concepto.